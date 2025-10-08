Advertisement
इसे रोको, वरना सब खत्म! AI को लेकर यूट्यूबर MrBeast ने दी चेतावन‍ी, बोला-खतरे में है भविष्य

MrBeast AI Warning: दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर MrBeast ने AI को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर AI की बढ़ती ताकत पर समय रहते कंट्रोल न किया गया तो पूरा डिजिटल भविष्य गंभीर खतरे में पड़ सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:13 AM IST
MrBeast AI Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक तरफ जहां इंसानों के काम को आसान बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं है. बड़ी-बड़ी कंपनियों में एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर यूट्यूबर MrBeast (जिमी डोनाल्डसन) ने AI की बढ़ती ताकत को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर कंट्रोल न रका गया तो यह न केवल इंटरनेट की दुनिया बल्कि हमारे भविष्य को भी गंभीर खतरे में डाल सकती है. MrBeast की यह चेतावनी डिजिटल और AI जगत में हलचल मचा दी है और एक्सपर्टर्स इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं.

दुनिया के सबसे फेमस और अमीर यूट्यूबर MrBeast ने AI को लेकर कहा कि अगर AI टूल्स इंसानों जितनी या उनसे भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो बनाने लगे, तो आने वाले समय में यह YouTube क्रिएटर्स के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर MrBeast ने पोस्ट किया कि AI से बनी और असली वीडियो में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है. यह कंटेंट क्रिएटर्स और उनकी कमाई दोनों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है.

MrBeast का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब चैटजीपीटी की मदर कंपनी OpenAI ने अपना एडवांस्ड वीडियो जनरेशन टूल Sora 2 लॉन्च किया, जो अब iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है. इस टूल की सहायता से हर कोई केवल टेक्स्ट लिखकर पूरी तरह से रियल दिखने वाला वीडियो बना सकता है.

मेटा ने भी शुरू किया नया टूल
OpenAI के अब फेसबुक की मदर कंपनी Meta ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर AI-only Feed शुरू कर दिया है, जिसमें केवल AI से बनी पोस्ट और वीडियो ही दिखाई देगी. यानी एआई की दुनिया ही बन गई. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह की टेक्नोलॉजी YouTube कंटेंट, कॉपीराइट अधिकारों और क्रिएटिव प्रोफेशन को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं.

ये भी पढे़ंः Zoho फाउंडर की भयानक भविष्यवाणी; AI के कारण टूटेंगे ग्रिड, मचेगा बिजली संकट!

MrBeast ने भी शुरू किया था  AI टूल
खास बात यह है कि MrBeast पहले खुद भी AI का इस्तेमाल कर चुके हैं. उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ViewStats पर AI थंबनेल जनरेटर लॉन्च किया था जिससे क्रिएटर्स कुछ ही सेकंड में शानदार थंबनेल तैयार कर सकते थे.

लेकिन इस टूल पर विवाद खड़ा हो गया. इस टूल को लेकर कई यूजर्स ने दावा किया था कि इससे ग्राफिक डिजाइनर्स की नौकरियों पर खतरा बढ़ जाएगा. बढ़ते विरोध और यूजर्स की प्रतिक्रियाओं के बाद MrBeast ने इस टूल को बंद कर दिया.

MrBeast का मानना है कि AI एक उपयोगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह कभी भी मानवीय रचनात्मकता और असली कलाकारों की जगह नहीं ले सकती. उनका मानना है कि अगर इस तकनीक पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो YouTube क्रिएटर्स का अस्तित्व और उनकी आय दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Arattai में आने वाला है WhatsApp को 'धूल चटाने' वाला फीचर! AI के साथ मिलेगा ये फीचर

