Jio-Airtel रह गए पीछे? इस कंपनी की है दुनिया की बेस्ट 5G सर्विस! जानें किसे मिला ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025

Global 5G Winners 2025: 5G ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान हो चुका है. इसके नतीजे आ चुके हैं, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स चौंक गए हैं. ओपनसिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) को इस बार कोई स्थान नहीं मिला है. जबकि अन्य देशों की कंपनियां 5G सेवाओं में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: Google Chrome को भी आया पसीना! भारत का ये ब्राउजर सबको पछाड़कर बना नंबर 1

दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राजील देश की कंपनी Vivo और साउथ कोरिया की KT 5G डाउनलोड स्पीड में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे आगे हैं. बड़े एरिया वाले देशों में Vivo ने एवरेज 362.1 Mbps स्पीड से पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं ब्राजील की Claro और TIM भी टॉप में हैं. साथ ही छोटे क्षेत्र वाले देशों में साउथ कोरिया की केटी ने औसतन 470.7 Mbps स्पीड हासिल की है.

Opensignal अवॉर्ड्स क्या हैं?

ओपनसिग्नल (Opensignal) हर साल ग्लोबल लेवल पर सबसे तेज, बेहतर और भरोसेमंद 5G सेवाएं देने वाली मोबाइल कंपनियों को अवार्ड देता है. 2025 के विनर्स के लिए, कंपनी ने जनवरी से जून तक अरबों यूजर्स के फोन से डेटा स्टोर किया. इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही सबसे बेहतरीन नेटवर्क की घोषणा की गई है.

यूरोप के दो नए 5G लीडर

रिपोर्ट्स में 5G स्पीड में पोलैंड और नीदरलैंड देश भी तेजी से आगे बढ़े हैं. पोलैंड में टी-मोबाइल, प्ले और ऑरेंज ने पिछले साल के मुकाबले 140.7 Mbps की बढ़ोतरी कर 5G ग्लोबल राइजिंग स्टार का खिताब जीता है. वहीं नीदरलैंड में ओडिडो (Odido) ने छोटे एरिया वाले देशों में 151.1 Mbps स्पीड से पहला स्थान हासिल किया है.

सिंगापुर की कंपनियों को मिली बढ़त

5G कवरेज में भी बेहतरीन नतीजे रहे. बड़े एरिया में अमेरिका की टी-मोबाइल ने 8.1 स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है. वहीं छोटे एरिया में सिंगापुर की सिंगटेल ने 9.1 स्कोर के साथ तेजी से बढ़तोरी की. सिंगापुर की M1, स्टारहब और सिम्बा जैसी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है.

रोमानिया से जापान तक की परफॉर्मेंस

गेमिंग और वीडियो के एक्सपीरियंस में सिंगापुर की सिंगटेल और जापान की ऑउ ने पहले स्थान पर बाजी मारी है. ऑउ ने बड़े एरिया में 91.9 हासिल कर फर्स्ट प्लेस हासिल किया. वहीं सिंगटेल ने छोटे क्षेत्रों में 92.9 स्कोर पाया. रोमानिया, फिनलैंड, कनाडा और स्वीडन के साथ-साथ सिंगापुर की दूसरी कंपनियों ने भी वीडियो एक्सपीरियंस में बेहतपरीन प्रदर्शन किया.

यह भी पढ़ें: नंबर की जरूरत खत्म! WhatsApp का नया फीचर बदल देगा चैटिंग का तरीका, जानिए क्या होगा खास

इस साल के अवॉर्ड से क्लियर होता है कि ग्लोबल लेवल पर 5G सर्विस की दौड़ में भारत की टेलीकॉम कंपनियां बेहद पीछे है. जबकि साउथ कोरिया, ब्राजील और यूरोप के देशों में 5G सेवाएं शानदार प्रदर्शन कर रही है.