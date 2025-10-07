Advertisement
Hindi Newsटेक

भारत में आया इंस्टाग्राम मैप्स फीचर : फटाफट जानिए फायदे, नुकसान और सबकुछ

Instagram Maps feature: इंस्टाग्राम का नया मैप्स फीचर भारत में यूजर्स को अपनी लोकेशन शेयर करने की सुविधा देता है, इससे प्राइवेसी संबंधी दिक्कतें जैसे स्टॉकिंग और डेटा का दुरुपयोग जैसी समस्या हो सकती है. हालांकि मेटा ने यूजर्स की सेफ्टी के लिए कदम उठाए हैं जिसमें लोकेशन शेयरिंग को डिफॉल्ट रूप से बंद करना और अन्य उपाय शामिल हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:31 AM IST
इंस्टाग्राम पर नया मैप फीचर
Instagram maps: इंस्टाग्राम का नया मैप फीचर धमाल मचा रहा है. कंपनी ने भारत में भी मैप्स फीचर लॉन्च किया है जिससे यूजर्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी लोकेशन की रीयल-टाइम जानकारी साझा कर सकेंगे. आपको बताते चलें कि यह फीचर इसी साल अगस्त महीने में अमेरिका और कनाडा के यूजर्स के लिए रोलआउट किया गया था. अब यह दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए मौजूद होगा. मेटा के मालिकाना हक वाली सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि उसने अमेरिका में ऐप के रोलआउट के बाद प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं, इसके बावजूद इस फीचर को लेकर कई चिंताएं जताई जा रही हैं.

इंस्टाग्राम मैप्स में गोपनीयता संबंधी चिंताएं

मैप्स फीचर 24 घंटे की अवधि के लिए यूजर की जियो-टैग की गई लोकेशन दिखाता है. इंस्टाग्राम का कहना है कि उसने इसका मिसयूज रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. 

स्टॉकिंग: रीयल-टाइम लोकेशन शेयरिंग से पीछा करने या उत्पीड़न का खतरा बढ़ सकता है. खासकर वो यूजर्स जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं और अपनी सारी जानकारी समय-समय पर फॉलोवर्स के साथ शेयर करते हैं. या अपनी लोकेशन खुली छोड़ देते हैं. खतरा उन टीनेजर्स को है जो इंस्टा पर नए ट्रेंड से जुड़ने के लिए लोकेशन शेयर कर रहे हैं.

डेटा मिसयूज: मेटा का यूजर्स डेटा मैनेजमेंट का विवादास्पद इतिहास रहा है. अमेरिका से लेकर पश्चिमी जगत तक कंपनी के ओनर ने खुद पेश होकर सफाई दी है. पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने AI चैटबॉट के साथ बातचीत के आधार पर यूजर्स को विज्ञापन और व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करेगी. इस सिलसिले में ये कल्पना करना मुश्किल है कि मेटा विज्ञापनों को टारगेट करने या सबसे बुरी और खराब से खराब स्थिति में किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए मैप्स सुविधा का उपयोग नहीं करेगा.

रिस्क: रीयल-टाइम लोकेशन डेटा बेहद संवेदनशील होता है, शायद अन्य व्यक्तिगत डेटा से भी ज्यादा. अगर मेटा (Meta) इस डेटा को सेंट्रलाइज्ड रूप से स्टोर करता है, तो ये आगे चलकर शरारती तत्वों का टूल बन सकता है. हालांकि ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी अगर हैकर्स इस डेटा पर पहुंच हासिल कर लेते हैं, तो वे आपकी लाइफ से जुड़े तमाम पैटर्न तक पहुंच हासिल कर सकते हैं वो यूजर्स के घर का पता, ऑफिस का पता और उनके डेली रुटीन यानी दिनचर्या का खुलासा कर सकते हैं.

मेटा ने क्या कदम उठाए हैं?

लोकेशन शेयरिंग फीचर बाइ डिफ़ॉल्ट बंद रहता है. यूजर्स को इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए इसे खुद चालू करना पड़ता है. जब टीनेजर्स इंस्टाग्राम पर अपनी लोकेशन टैग करेंगे, तो इसकी एक सूचना उनके पैरेंट्स को भी मिलेगी और वो इसे बंद कर सकेंगे.

इंस्टाग्राम डिजाइन के चीफ और वाइस प्रेसिडेंट, ब्रेट वेस्टरवेल्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, 'कंपनी ने अमेरिका और कनाडा में शुरू की गई शुरुआत से दो बदलाव किए हैं. पहला, यूजर्स को मैप के टॉप पर और इनबॉक्स के शीर्ष पर एक स्थायी इंटीकेटर मिलेगा, इसके साथ ही वहां एक अतिरिक्त नोट भी होगा जो यूजर्स को याद दिलाएगा कि वो लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं. दूसरा, जब यूजर इंस्टाग्राम पर किसी कंटेंट को लोकेशन के साथ टैग करेगा, तो उन्हें याद दिलाया जाएगा कि ये लोकेशन बस 24 घंटे तक दिखाई देगी.

कंपनी का कहना है कि वो एक 'एजुकेशनल रिमांडर' (educational reminder) भी दिखाएगी कि जब यूजर्स किसी स्टोरी, रील या पोस्ट में लोकेशन टैग जोड़ेगा तो वो मैप पर दिखाई देगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

