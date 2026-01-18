Advertisement
trendingNow13078110
Hindi Newsटेकनौकरी छोड़िए, X पर लिखने के मिलेंगे 9 करोड़! मस्क का नया धमाका, बस माननी होगी ये एक शर्त

नौकरी छोड़िए, X पर लिखने के मिलेंगे 9 करोड़! मस्क का नया धमाका, बस माननी होगी ये एक शर्त

X Articles Challenge: अगर आप नौकरी से कुछ अलग और बड़ा करने का सपना देख रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. एलन मस्क की कंपनी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे कंटेंट क्रिएटर्स और लेखकों की दुनिया में हलचल मचा दी है. अब सिर्फ पोस्ट नहीं बल्कि दमदार आर्टिकल लिखकर भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं. X ने एक खास प्रतियोगिता के तहत बेहतरीन लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल लिखने वाले को 1 मिलियन डॉलर का इनाम देने की बात कही है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौकरी छोड़िए, X पर लिखने के मिलेंगे 9 करोड़! मस्क का नया धमाका, बस माननी होगी ये एक शर्त

X Articles Challenge: क्या आप भी घर बैठे करोड़ों कमाना चाहते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपका सपना सच होने वाला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क ने कंटेंट क्रिएटर्स और लेखकों के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है. अब आप सोशल मीडिया X पर सिर्फ एक अच्छा लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल लिखकर लोग करोड़पति बन सकते हैं. X ने टॉप आर्टिकल लिखने वाले क्रिएटर को 1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ 7 लाख रुपये का बंपर इनाम देने का घोषणा कर दी है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब X और उसका AI टूल Grok डीपफेक इमेज को लेकर विवादों का सामना कर रहा है.

क्या है मस्क का नया प्लान?
X ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में कहा है कि हम कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं. अगले पेआउट पीरियड में टॉप आर्टिकल लिखने वाले को हम 1 मिलियन डॉलर देंगे. पोस्ट में कहा गया है कि कंपनी का लक्ष्य ऐसे कंटेंट को पहचानना है जो चर्चा शुरू करे, खबरें ब्रेक करे. कंपनी 2026 में उच्च-आदर्शों वाले लेखकों, पत्रकारों और विचारकों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है.

अब नियम और शर्तें भी जान लीजिए
अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. ये नियम हैं...

आर्टिकल पूरी तरह से ओरिजन यानी आपके द्वारा लिखा गया हो और कम से कम 1,000 शब्दों का होना चाहिए.

यह कॉन्टेस्ट 16 जनवरी 2026 को शुरू हो गई है और 28 जनवरी 2026 रात 11:59 PM तक चलेगी.

AI का कर सकते हैं इस्तेमाल?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल को लिखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के एआई का इस्तेमाल नहीं करना होगा, आपको कंटेंट खुद लिखना होगा. अगर लेख में AI या ऑटोमेटेड टूल्स की मदद ली गई तो आप कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही कंटेंट में नफरत फैलाने वाली भाषा, अश्लीलता, धोखाधड़ी या किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए.

कौन जीत सकता है इनाम?
प्रतियोगिता जीतने वाले का सेलेक्शन वेरिफाइड होम टाइमलाइन इम्प्रेशंस (Verified Home Timeline impressions) के आधार पर किया जाएगा. यानी जिस आर्टिकल को वेरिफाइड यूजर्स द्वारा सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाएगा, उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक होगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी यह कॉन्टेस्ट अभी यूएस के यूजर्स के लिए लाया गया है लेकिन टेक जगत के जानकारों का मानना है कि बहुत ही जल्द इस तरह के कॉन्टेस्ट को दूसरे देशों के लिए भी लाने की तैयारी है. 

लेखकों के लिए नया मौका
X ने हाल ही में अपने आर्टिकल्स फीचर को सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है. इसका उद्देश्य लेखकों को प्लेटफॉर्म पर सीधे पैसा कमाने का मौका देना है. हालांकि यह 1 मिलियन डॉलर का इनाम एक विशेष कॉन्टेस्ट है जो क्रिएटर्स के लिए शानदार मौका है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

X Articles Challengehow to earn money online

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण