नौकरी छोड़िए, X पर लिखने के मिलेंगे 9 करोड़! मस्क का नया धमाका, बस माननी होगी ये एक शर्त

X Articles Challenge: क्या आप भी घर बैठे करोड़ों कमाना चाहते हैं? जवाब अगर हां है तो अब आपका सपना सच होने वाला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क ने कंटेंट क्रिएटर्स और लेखकों के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है. अब आप सोशल मीडिया X पर सिर्फ एक अच्छा लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल लिखकर लोग करोड़पति बन सकते हैं. X ने टॉप आर्टिकल लिखने वाले क्रिएटर को 1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9 करोड़ 7 लाख रुपये का बंपर इनाम देने का घोषणा कर दी है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब X और उसका AI टूल Grok डीपफेक इमेज को लेकर विवादों का सामना कर रहा है.

क्या है मस्क का नया प्लान?

X ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में कहा है कि हम कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं. अगले पेआउट पीरियड में टॉप आर्टिकल लिखने वाले को हम 1 मिलियन डॉलर देंगे. पोस्ट में कहा गया है कि कंपनी का लक्ष्य ऐसे कंटेंट को पहचानना है जो चर्चा शुरू करे, खबरें ब्रेक करे. कंपनी 2026 में उच्च-आदर्शों वाले लेखकों, पत्रकारों और विचारकों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है.

We’re trying something new: we’re giving 1 million to the Top Article of the next payout period. Add Zee News as a Preferred Source We're doubling down on what creators on do best: writing. In 2026, our goal is to recognize high-value, high-impact content that shapes conversation, breaks news and moves… pic.twitter.com/4hKBJNvNIg Creators (XCreators) January 16, 2026

अब नियम और शर्तें भी जान लीजिए

अगर आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. ये नियम हैं...

आर्टिकल पूरी तरह से ओरिजन यानी आपके द्वारा लिखा गया हो और कम से कम 1,000 शब्दों का होना चाहिए.

यह कॉन्टेस्ट 16 जनवरी 2026 को शुरू हो गई है और 28 जनवरी 2026 रात 11:59 PM तक चलेगी.

AI का कर सकते हैं इस्तेमाल?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टिकल को लिखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के एआई का इस्तेमाल नहीं करना होगा, आपको कंटेंट खुद लिखना होगा. अगर लेख में AI या ऑटोमेटेड टूल्स की मदद ली गई तो आप कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही कंटेंट में नफरत फैलाने वाली भाषा, अश्लीलता, धोखाधड़ी या किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए.

कौन जीत सकता है इनाम?

प्रतियोगिता जीतने वाले का सेलेक्शन वेरिफाइड होम टाइमलाइन इम्प्रेशंस (Verified Home Timeline impressions) के आधार पर किया जाएगा. यानी जिस आर्टिकल को वेरिफाइड यूजर्स द्वारा सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाएगा, उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक होगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी यह कॉन्टेस्ट अभी यूएस के यूजर्स के लिए लाया गया है लेकिन टेक जगत के जानकारों का मानना है कि बहुत ही जल्द इस तरह के कॉन्टेस्ट को दूसरे देशों के लिए भी लाने की तैयारी है.

लेखकों के लिए नया मौका

X ने हाल ही में अपने आर्टिकल्स फीचर को सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है. इसका उद्देश्य लेखकों को प्लेटफॉर्म पर सीधे पैसा कमाने का मौका देना है. हालांकि यह 1 मिलियन डॉलर का इनाम एक विशेष कॉन्टेस्ट है जो क्रिएटर्स के लिए शानदार मौका है.