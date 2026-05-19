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Hindi NewsटेकWWDC 2026: 8 जून की रात... और आपका iPhone बदल जाएगा! Apple के इस बड़े फैसले से मचेगा तहलका

WWDC 2026: 8 जून की रात... और आपका iPhone बदल जाएगा! Apple के इस बड़े फैसले से मचेगा तहलका

Apple ने WWDC 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी है. कंपनी के मुताबिक यह इवेंट 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा. हर साल होने वाला यह इवेंट दुनियाभर के डेवलपर्स, डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स को एक साथ लाता है, जहां Apple अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स, डेवलपर टूल्स और प्लेटफॉर्म फीचर्स पेश करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 19, 2026, 07:11 AM IST
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Apple ने WWDC 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी है.
Apple ने WWDC 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी है.

Apple ने अपने सालाना Worldwide Developers Conference यानी WWDC 2026 की आधिकारिक घोषणा कर दी है. कंपनी के मुताबिक यह इवेंट 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगा. हर साल होने वाला यह इवेंट दुनियाभर के डेवलपर्स, डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स को एक साथ लाता है, जहां Apple अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स, डेवलपर टूल्स और प्लेटफॉर्म फीचर्स पेश करता है. इस बार भी WWDC 2026 को लेकर टेक इंडस्ट्री में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि कंपनी अपने AI प्लेटफॉर्म Apple Intelligence से जुड़े कई बड़े अपडेट्स का ऐलान कर सकती है.

Keynote में दिख सकते हैं बड़े AI अपडेट्स

WWDC 2026 की शुरुआत 8 जून को Apple की Keynote Presentation से होगी. यह इवेंट सुबह 10 बजे PDT पर आयोजित किया जाएगा. इसी सेशन में कंपनी अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म अपडेट्स को पेश कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फोकस खासतौर पर Apple Intelligence, Machine Learning और AI बेस्ड फीचर्स पर रहने वाला है. कंपनी डेवलपर्स के लिए नए APIs और Software Development Tools भी लॉन्च कर सकती है ताकि Apple डिवाइसेज के लिए और बेहतर Apps बनाए जा सकें. इसके अलावा Apple ने पुष्टि की है कि Platforms State of the Union सेशन भी उसी दिन आयोजित होगा, जहां डेवलपर्स को नए फीचर्स और टेक्निकल बदलावों की डिटेल जानकारी दी जाएगी.

डेवलपर्स के लिए होंगे 100 से ज्यादा टेक्निकल सेशन

Apple के मुताबिक WWDC 2026 के दौरान डेवलपर्स को 100 से ज्यादा टेक्निकल सेशंस का एक्सेस मिलेगा. इन सेशंस में AI, Graphics, Game Development, Design और Machine Learning जैसे विषयों पर चर्चा होगी. डेवलपर्स को Apple Engineers और Designers के साथ ऑनलाइन Group Labs में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा. इन सेशंस में लाइव सवाल-जवाब होंगे, जहां डेवलपर्स सीधे Apple टीम से मदद और सुझाव ले सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इन नए टूल्स और APIs का मकसद डेवलपर्स को ज्यादा स्मार्ट और एडवांस ऐप्स बनाने में मदद करना है.

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WWDC 2026 Live कैसे देखें?

Apple ने बताया है कि WWDC 2026 की Keynote Presentation को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. यूजर्स इसे Apple की वेबसाइट, Apple TV App और कंपनी के YouTube चैनल पर देख सकेंगे. इवेंट खत्म होने के बाद Replay भी उपलब्ध रहेगा ताकि जो लोग लाइव इवेंट मिस कर दें, वे बाद में पूरा सेशन देख सकें. इसके अलावा Platforms State of the Union सेशन को Apple Developer App, Apple Developer Website, YouTube और bilibili प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

Apple Design Awards पर भी रहेगी नजर

WWDC 2026 के दौरान Apple Design Awards भी चर्चा का बड़ा हिस्सा रहने वाले हैं. कंपनी ने 2026 के फाइनलिस्ट्स की घोषणा पहले ही कर दी है. इन अवॉर्ड्स में उन ऐप डेवलपर्स को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने Innovation, Inclusivity, Social Impact, Visuals & Graphics और Interaction जैसी कैटेगरी में शानदार काम किया है. हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर के डेवलपर्स की नजर इन अवॉर्ड्स पर टिकी हुई है क्योंकि इन्हें Apple Ecosystem में काफी प्रतिष्ठित माना जाता है.

Swift Student Challenge में चुने गए 350 विजेता

Apple ने बताया कि इस साल Swift Student Challenge में दुनियाभर से 350 छात्रों को विजेता चुना गया है. इनमें से 50 Distinguished Winners को WWDC Week के दौरान Cupertino आने का मौका मिलेगा. यह प्रोग्राम युवा डेवलपर्स, डिजाइनर्स और Entrepreneurs को Coding और App Development के जरिए आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है. WWDC 2026 सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं, बल्कि Apple के आने वाले सॉफ्टवेयर और AI भविष्य की झलक भी माना जा रहा है. ऐसे में दुनियाभर के Apple यूजर्स और डेवलपर्स की नजर अब 8 जून पर टिकी हुई है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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