/WWDC 2026: बिना टाइप किए खुद बदल जाएगा आपका लीक हुआ पासवर्ड; Apple का यह नया फीचर है बेहद खतरनाक

एप्पल ने अपने यूजर्स के रोजमर्रा के अनुभव को बिल्कुल बदलने के लिए अगली पीढ़ी के Apple Intelligence को पेश कर दिया है. एक नए और बेहद सुरक्षित आर्किटेक्चर पर आधारित यह एआई सिस्टम आपके आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल वॉच को पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और मददगार बना देगा. एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्रैग फेडेरिगी के अनुसार, यह नया एआई पूरी तरह से यूजर की जरूरतों और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस बार एप्पल ने अपने इन एआई फीचर्स को और दमदार बनाने के लिए गूगल के जेमिनी मॉडल्स की मदद ली है, जो ऑन-डिवाइस और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के जरिए आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं.
सफारी ब्राउजर में अब मल्टी-टैब ब्राउजिंग को बेहद आसान बना दिया गया है. एआई अब आपके खुले हुए बिखरे टैब्स को खुद समझकर उन्हें अलग-अलग टॉपिक्स में ऑर्गनाइज कर देगा. सफारी में एक नया Notify Me फीचर भी आया है जो आपकी पसंद की वेबसाइट पर नजर रखेगा और कीमत कम होने या स्टॉक आने पर आपको तुरंत अलर्ट भेजेगा. सबसे कमाल का अपडेट पासवर्ड्स ऐप में आया है, जो कमजोर या लीक हुए पासवर्ड को सिर्फ पकड़ेगा नहीं बल्कि सफारी एआई की मदद से खुद-ब-खुद वेबसाइट पर जाकर उसे एक मजबूत पासवर्ड में बदल देगा.
एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से फोटोज ऐप में इमेज एडिटिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया गया है. अब यूजर्स Spatial Reframing फीचर की मदद से फोटो खींचने के बाद भी उसका फ्रेम और पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं. यह टूल विजन प्रो के स्पेशल मॉडल्स पर काम करता है, जिससे फोटो को ड्रैग करने पर ऐसा लगता है मानो आपने असली सीन में कैमरा थोड़ा खिसका दिया हो. इसके साथ ही 'एक्सटेंड टूल' की मदद से फोटो का बैकग्राउंड बढ़ाया जा सकता है और पॉपुलर 'क्लीन अप टूल' को भी अपग्रेड किया गया है ताकि किसी भी पेचीदा बैकग्राउंड से फालतू चीजों को आसानी से हटाया जा सके. ध्यान रहे कि एआई से एडिट की गई इन तस्वीरों में एक छिपा हुआ SynthID वॉटरमार्क भी रहेगा.
एप्पल ने अपने Image Playground में एक नया जनरेटिव मॉडल जोड़ा है जो अब बिल्कुल असली जैसी (Photorealistic) तस्वीरें बनाने में सक्षम है. यूजर्स सिर्फ लिखकर या स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को ब्रश और सर्कल करके उसे हटा या बदल सकते हैं. इन एआई जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल अब सीधे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर और कांटेक्ट पोस्टर्स बनाने में भी किया जा सकेगा.
मैसेजेस और मेल ऐप में अब आपके लिखने के पर्सनल अंदाज को समझकर स्मार्ट रिप्लाई के विकल्प मिलेंगे. जब आप किसी बिजनेस या कंपनी को कॉल करेंगे, तो Call Context फीचर आपके मेल या मैसेज से कन्फर्मेशन कोड या रिजर्वेशन नंबर खुद ढूंढकर स्क्रीन पर दिखा देगा. यह फीचर पूरी तरह से ऑन-डिवाइस काम करता है जिससे आपकी बातें पूरी तरह प्राइवेट रहती हैं. इसके अलावा, 'डिस्क्राइब अ शॉर्टकट' की मदद से यूजर्स सिर्फ लिखकर आईफोन से अपने मुश्किल शॉर्टकट टास्क खुद तैयार करवा सकते हैं.
एप्पल के ये नए फाउंडेशन मॉडल्स गूगल और उसके जेमिनी मॉडल्स के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं. बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस देने के साथ-साथ एप्पल ने प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा है. इसके लिए Private Cloud Compute का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि जब भी आपकी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी तो आपका पर्सनल डेटा कभी भी स्टोर नहीं किया जाएगा और न ही उसे एप्पल देख पाएगा.
ये सभी नए फीचर्स इस साल के अंत में आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 16 सीरीज और उसके बाद के मॉडल्स पर मिलेंगे. इसके साथ ही एम1 या नए प्रोसेसर वाले आईपैड और मैक डिवाइसेज पर भी यह मुफ्त अपडेट के रूप में उपलब्ध होगा. शुरुआत में यह इंग्लिश भाषा के साथ चुनिंदा देशों में आएगा और बाद में अन्य भाषाओं का सपोर्ट दिया जाएगा.