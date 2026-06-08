/Apple WWDC 2026: कैसे देखें Live Stream? देखने से पहले जान लें ये 5 बड़ी बातें, लीक हुए फीचर्स

टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सालाना इवेंट Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) आज यानी सोमवार, 8 जून से शुरू होने जा रहा है. यह पूरा इवेंट 12 जून तक चलेगा, जिसकी शुरुआत आज रात एप्पल के सीईओ टिम कुक के एक शानदार कीनोट से होगी. इस बार का इवेंट सॉफ्टवेयर के इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि एप्पल अपने आईफोन, आईपैड और मैक के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तड़का लगाने जा रहा है.
Apple WWDC 2026 की शुरुआत आज पैसिफिक टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे होगी, जिसे भारतीय समयानुसार (IST) आज रात 10:30 बजे लाइव देखा जा सकता है. टिम कुक के इस मेगा इवेंट को आप घर बैठे एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट (apple.com), एप्पल डेवलपर ऐप और एप्पल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं. लाइव कीनोट खत्म होने के तुरंत बाद एप्पल 'Platforms State of the Union' इवेंट भी करेगा, जहां डेवलपर्स को नए सॉफ्टवेयर टूल्स की गहरी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा, इस बार दुनिया भर से चुने गए 50 होनहार छात्रों को स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज के तहत एप्पल पार्क आने का मौका मिला है.
इस बार के पूरे इवेंट का मुख्य आकर्षण एप्पल का नया सिरी (Siri) होने वाला है. इसे अंदरूनी तौर पर 'Campo' प्रोजेक्ट नाम दिया गया है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अनुसार, नया सिरी अब सिर्फ एक साधारण वॉयस रिमोट नहीं रहेगा बल्कि एक असली डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा. यह आपके आईफोन के नोट्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और पुराने ईमेल्स को खुद पढ़कर आपके लिए एक नया ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सिरी के पीछे Google के Gemini मॉडल का दिमाग काम कर रहा है, जिसके लिए एप्पल ने अरबों डॉलर की डील की है. हालांकि, इसकी टेस्टिंग अभी बीटा फेज में होगी और यह धीरे-धीरे यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.
iOS 27 के साथ आपके आईफोन को इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है. अब जब आप स्क्रीन के बीच से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे, तो पुराना नोटिफिकेशन बार नहीं खुलेगा. इसकी जगह एक नया 'Search or Ask' पैनल खुलकर आएगा. यह एक टाइपिंग-फर्स्ट एआई इंटरफेस होगा, जहां से आप सीधे ऐप्स खोलने के साथ-साथ चैटबॉट्स से सवाल-जवाब कर सकेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल इस पैनल के अंदर यूजर्स को ChatGPT, Claude और Gemini के बीच स्विच करने की आजादी देने जा रहा है. वहीं, आपके पुराने नोटिफिकेशन्स अब स्क्रीन के टॉप-लेफ्ट साइड से स्वाइप करने पर दिखाई देंगे. इसके साथ ही सिरी का एक अलग चैट ऐप भी आ रहा है जो सीधे Perplexity AI को कड़ी टक्कर देगा.
सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर इस नए अपडेट को एप्पल का 'Snow Leopard' मोमेंट कहा जा रहा है. इसका मतलब यह है कि iOS 27 में कोई बहुत बड़ा बाहरी बदलाव दिखने के बजाय फोन की स्टेबिलिटी, स्पीड और बैटरी लाइफ को सुपरफास्ट बनाने पर ध्यान दिया गया है. इसके कैमरा ऐप में अब विजुअल इंटेलिजेंस के लिए शॉर्टकट मिलेगा, जो न्यूट्रिशन लेबल्स और बिजनेस कार्ड्स को सीधे स्कैन कर सकेगा. इसके अलावा फोटोज ऐप में एक्सटेंड और रीफ्रेम जैसे नए एआई टूल्स मिलेंगे, जबकि वॉलेट ऐप में बिल-स्प्लिटिंग का नया विकल्प जोड़ा जाएगा.
एप्पल इस बार भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे उभरते हुए बाजारों के लिए कुछ बेहद खास और स्थानीय फीचर्स पेश करने जा रहा है, क्योंकि कंपनी इन देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. इसके साथ ही, iOS 27 के फीचर्स इस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं जो इस साल के अंत में आने वाले एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए भी पूरी तरह मददगार साबित होंगे. कुल मिलाकर, आज रात का यह इवेंट टेक की दुनिया को एक नई दिशा देने वाला है.