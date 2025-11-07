अब दीवार ही बनेगी सिनेमा हॉल! WZATCO के नए प्रोजेक्टर का कमाल, 270° घूमकर कहीं भी चलेगी Movie, कीमत सिर्फ...

WZATCO New Projectors: अगर आप भी अपने घर में सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. भारत की स्वदेशी कंपनी WZATCO ने फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री और टीवी के दीवानों के लिए दो नए प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिए हैं. WZATCO ने नए स्मार्ट प्रोजेक्टर का नाम Yuva Vibe और Yuva Blaze Plu है. जो न सिर्फ शानदार पिक्चर क्वालिटी देते हैं बल्कि ChatGPT और Android 13 जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं. तो आप इसे घर लाकर अपने लिविंग रूम को मिनी थिएटर में बदल सकते हैं! आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें.

WZATCO Yuva Vibe की कीमत

WZATCO के नए और प्रीमियम प्रोजेक्टर Yuva Vibe की कीमत ₹13,790 है. यह नेटिव 1080p रेजोल्यूशन देता है और 4K HDR कंटेंट को सपोर्ट करता है. इसमें 14,000 लुमेन की शानदार ब्राइटनेस है जो अच्छी रोशनी वाले कमरों में भी तेज और वाइब्रेंट विज़ुअल्स प्रदान करती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें Netflix सर्टिफाइड, HDMI ARC, फुली ऑटोमैटिक सेटअप, और ChatGPT इंटीग्रेशन शामिल हैं.

WZATCO Yuva Blaze Plus की कीमत

वहीं WZATCO के दूसरे प्रोजेक्टर Yuva Blaze Plus की कीमत ₹17,990 है. यह 270° रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है, जिससे इसे छत पर या टेबल पर आसानी से लगाया जा सकता है. इसमें ऑटो 4D कीस्टोन और लाइव-टीवी सपोर्ट के साथ Android 13 OS भी है. यह एक ऑल-इन-वन स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसे इस्तेमाल के लिए किसी टीवी स्टिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 1000 ANSI लुमेन अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले और डस्ट प्रूफ सील्ड इंजन भी है.

इस प्रोजेक्टर के लॉन्चिंग को लेकर कंपनी के फाउंडर कोमलदीप सिंह सोढ़ी ने कहा कि हमारा मकसद था कि हर भारतीय को प्रीमियम होम सिनेमा का एक्सपीरियंस मिले. Yuva Vibe शानदार विजुअल्स देता है वहीं Yuva Blaze Plus में फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन और स्मार्ट फीचर्स दोनों मिलते हैं. अब सिनेमा-ग्रेड प्रोजेक्शन हर घर में संभव है.

साउंड क्वालिटी भी है शानदार

दोनों प्रोजेक्टर अपने सेगमेंट में बेहतरीन साउंड और कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं. Yuva Vibe में 5 वॉट के HiFi स्पीकर्स मिलते हैं जो क्लियर और दमदार ऑडियो आउटपुट देते हैं. इसके साथ ही Yuva Blaze Plus में Dolby Atmos सपोर्ट वाला HDMI ARC पोर्ट मौजूद है, जो आपको थिएटर जैसा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है. इसके साथ ही दोनों डिवाइस Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी के साथ आते हैं. जिससे आप बिना किसी केबल के अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं. ये दोनों प्रोजेक्टर घर को स्मार्ट सिनेमा हब में बदलने के लिए एक पावरफुल और बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं.