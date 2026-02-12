Advertisement
Musk ने भारतीयों की कर दी मौज! X पर आधी कीमत में मिल रहा Blue Tick, कीमत और फीचर्स जानकर तुरंत खरीद लेंगे प्लान!

Musk ने भारतीयों की कर दी मौज! X पर आधी कीमत में मिल रहा Blue Tick, कीमत और फीचर्स जानकर तुरंत खरीद लेंगे प्लान!

X Premium discount India: क्या आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आने वाले ऐड से परेसान हैं या अपनी पोस्ट पर ज्यादा रीच लाकर पैसा कमाना चाहते हैं? तो आपके लिए एलन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है. मस्क ने भारतीय यूजर्स के लिए डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है. डिजिटल दुनिया में हलचल मचाते हुए X ने अपनी प्रीमियम सर्विस पर 50% का सीधा डिस्काउंट दे दिया है वो भी बिना किसी शर्त के. आइए जानते हैं इस ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 12:52 PM IST
Musk ने भारतीयों की कर दी मौज! X पर आधी कीमत में मिल रहा Blue Tick, कीमत और फीचर्स जानकर तुरंत खरीद लेंगे प्लान!

X Premium discount India: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक और दिग्गज बिजनेस मैन एलन मस्क ने भारतीय यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दे दिया है. अगर आप भी अपनी X प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगवाना चाहते हैं या मस्क के Grok AI  के प्रीमियम वर्जन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी होगी. मस्क के प्लेटफॉर्म X ने भारत में अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लांस पर सीधे 50% डिस्काउंट ऑफर दे दिया है. यह धमाकेदार ऑफर बेसिक से लेकर प्रीमियम प्लस तक सभी प्लांस पर लाइव हो गया है. आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी डिटेल और अब आपको हर महीने कितने रुपये देने होंगे यह भी जानते हैं.

एलन मस्क ने भारतीयों के लिए X के बेसिक से लेकर प्रीमियम प्लस प्लान में बंपर डिस्काउंट दे कर बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लांस पर 50% की फ्लैट छूट देने का एलान किया है. यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इस ऑफर का उद्देश्य भारत में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी पेड सर्विस से जोडना है.

ऑफर के बाद अब कितना करना होगा खर्च?

X ने अपने तीनों प्लांस Basic, Premium और Premium+ की कीमतों में कटौती कर दी है. सबसे खास बात यह है कि प्रीमियम और प्रीमियम प्लस पर यह छूट शुरुआती दो महीनों के लिए ही मान्य होगी.

Basic Plan
इसकी कीमत 170 रुपये प्रति महीने अब हो गई है. इसमें यूजर्स को पोस्ट एडिट करने, लंबे वीडियो अपलोड करने और रिप्लाई बूस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Premium Plan
इस प्लान की पुरानी कीमत 427 रुपये थी, लेकिन 50% डिस्काउंट मिलने के बाद अब इसकी कीमत मात्र 213.50 रुपये प्रति माह ही रह गई है. इसमें ब्लू टिक वेरिफिकेशन, कम ऐड और Grok AI का भी एक्सेस यूजर्स को मिलता है.

Premium+ Plan
X के सबसे महंगे और प्रीमियम प्लान की कीमत 2,570 थी, लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद यह कम होकर 1,285 रुपये प्रति महीने (पहले दो महीनों के लिए) हो गई है. इस प्लान में X से पूरी तरह से ऐड से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही इस प्लान में सबसे ज्यादा रिप्लाई बूस्ट मिलता है.

सब्सक्रिप्शन के स्पेशल फायदे भी जान लीजिए

X के इन पेड प्लांस के साथ यूजर्स को कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, ये रही उनकी लिस्ट

Grok AI
पावरफुल AI चैटबॉट इस्तेमाल करने की सुविधा.

क्रिएटर टूल
ऐड रेवेन्यू में हिस्सेदारी और आर्टिकल लिखने की सुविधा.

वेरिफिकेशन
प्रोफाइल पर ब्लू टिक मार्क.

ये भी पढे़ंः WhatsApp आउट MAX इन: क्या है पुतिन का नया सुपर ऐप, जिसमें चैटिंग से लेकर होगा पेमेंट

एड-फ्री एक्सपीरियंस
प्रीमियम प्लस में यूजर्स को टाइमलाइन पर एक भी विज्ञापन नहीं दिखेगा.

इस बात का भी रखें ध्यान
X ने यह भी साफ किया है कि डिस्काउंटेड पीरियड खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपनी पुरानी कीमतों पर खुद ब खुद ही ऑटो-रिन्यू हो जाएगा. यदि आप इसे जारी नहीं रखना चाहते, तो रिन्यूअल की डेट से कम से कम 24 घंटे पहले ऑटो रिन्यू को कैंसिल करना होगा.

ये भी पढे़ंः Jio का सुपरप्लान..एक बार रिचार्ज करें और 56 दिनों तक सब Free! साथ में AI-OTT का मजा

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

