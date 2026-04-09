X यूजर्स की तो निकल पड़ी! Musk ने रातों-रात जोड़े 2 नए फीचर, अब बिना क्लिक आपकी भाषा में दिखेंगे विदेशी पोस्ट!

X New Feature: अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपका एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट होने वाला है! xAI के Grok मॉडल के साथ मिलकर X ने अब अपने फीचर में नया अपडेट लाया है. नए अपडेट के साथ X ने भाषा की समस्या को दूर करने और फोटो एडिटिंग जैसे बड़े काम को आसान बना दिया है. नए एआई फीचर के साथ X यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में लगा हुआ है.
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X Automatic Translation Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X नए-नए फीचर्स लाकर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में लगा हुआ है. इसी क्रम में एक बार फिर X यूजर्स के लिए दो नए अपडेट लेकर आया है. अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी ने भाषा की दीवार को तोड़ने के लिए दो नए अपडेल का रोल आउट करना शुरू कर दिया है. ये दोनों फीचर्स xAI के Grok मॉडल पर आधारित हैं.
X ने अब Grok AI से लैस दो दमदार फीचर्स ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन और AI फोटो एडिटर को रोल आउट कर दिया है, जिससे दुनिया भर के कंटेंट को समझना और अपनी तस्वीरों को सजाना अब मिनटों का खेल होगा. X के हेड ऑफ प्रोडक्ट निकिता बियर के मुताबिक अब दुनिया भर के यूजर्स के लिए X पर ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन फीचर शुरू कर दिया गया है.
अगर आपको किसी भी दूसरी भाषा की पोस्ट दिखाई देती है और आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो किसी दूसरे टैब में जाने की जरूरत नहीं है. पोस्ट पर ही डिफॉल्ट रूप से आपकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा. वहीं अगर आप किसी खास भाषा का अनुवाद नहीं चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं.
कंटेंट के साथ ही साथ X ने iOS यूजर्स के लिए एक नया फोटो एडिटिंग टूल भी लॉन्च कर दिया है, इस टूल में बेसिक और एडवांस दोनों फीचर्स शामिल हैं-
इसमें ड्राइंग, टेक्स्ट लिखना और चेहरे या प्राइवेट जानकारी छिपाने के लिए ब्लर फीचर दिया गया है.
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यह एक्स के नए अपडेट का सबसे खास फीचर है. अब आप आसान भाषा में लिखकर अपनी फोटो को बदल सकते हैं. उदाहरण के रूप में आप AI से अपनी साधारण फोटो को पेंटिंग में बदलने के लिए कह सकते हैं और ग्रोक मिनटों के अंदर प्रोसेस कर देगा.
हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि ये नए AI टूल्स केवल पेड़ यानी प्रीमियम यूजर्स के लिए होंगे या सभी के लिए. फिलहाल यह फीचर iOS पर है और जल्द ही Android पर भी रोल आउट होगा.
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