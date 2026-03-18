X Down: भारत समेत दुनियाभर में एक्स डाउन, यूजर्स को नहीं नजर आ रही टाइमलाइन; जानें पूरी डिटेल

X Down in India: बुधवार (17 मार्च) को एक्स की सेवाएं अचानक डाउन हो गईं. भारत समेत दुनिया के कई देशों में यूजर्स को एक्स सेवाओं में व्यवधान देखने को मिला. हालांकि, कुछ समय बाद यूजर्स आराम से सेवाएं एक्सेस कर पाए. फिलहाल कंपनी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.
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X Down in India: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भारत के साथ दुनियाभर में डाउन हो गया है. यूजर्स प्लेटफॉर्म पर फीड्स नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें टाइमलाइन नजर नहीं आ रही है. बताया जा रहा है कि यूजर्स को रात 8.17 बजे इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने में परेशानी हुई, जिसके बाद शिकायतें दर्ज करानी शुरू की गई. कुछ जगहों पर एक्स सामान्य तौर पर काम कर रहा है. हालांकि, भारत के साथ दुनिया के कई देशों में एक्स सर्विस में दिक्कत देखने को मिली है.
भारत के कई हिस्सों में शाम को एक्स की सेवाओं में परेशानी देखने को मिली. यूजर्स ने दावा किया कि वह इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. यूजर्स ने बताया कि उनके पास कुछ पोस्ट के नोटिफिकेशन तो आए हैं, लेकिन वह इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.
भारत में बड़ी संख्या में यूजर्स ने दावा किया कि वह प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और पेज को रिफ्रेंश करने पर उपयोगकर्ताओं को 'Something Went Wrong, Please try again later', का संदेश प्राप्त हो रहा है. एक्स डाउन की शिकायतें भारत में 55 प्रतिशत मोबाइल एप्लिकेशन यूजर्स ने दर्ज कराई हैं, वहीं 37 प्रतिशत वेबसाइट यूजर्स ने भी इससे संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई है.
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गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2026 में भी एक्स सेवाओं पर ऐसे ही व्यवधान की सूचना मिली थी. वैश्विक स्तर पर यूजर्स ने एक्स के डाउन होने की जानकारी दी थी. फरवरी से पहले इसी साल की शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में एक्स सर्विसेज में परेशानियां देखने को मिली थीं. आज एक्स के डाउन होने पर अभी कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
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