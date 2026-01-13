Grok को लेकर कानूनी अड़चनों के बीच दुनियाभर में X डाउन, परेशान हुए करोड़ों यूजर्स

X is currently down: एलन मस्क के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X मंगलवार को दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स के लिए डाउन हो गया है. X आज अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिसे एक ही समय इतने बड़े पैमाने पर आउटेज का सामना करना पड़ा. Downdetector.com के मुताबिक मंगलवार को दुनिया भर में तमाम यूजर्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X डाउन हो गया है. Downdetector जो कई सोर्स से स्टेटस रिपोर्ट इकट्ठा करके आउटेज को ट्रैक करता है, उसे स्थानीय समय के मुताबिक 9:19 बजे तक अमेरिका में एक्स प्लेटफॉर्म के साथ समस्या आने की करीब 23,000 से ज्यादा रिपोर्ट मिल चुकी थीं.

यूके और कनाडा में भी परेशान हुए X यूजर्स

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन यानी यूके (UK) में स्थानीय समय के मुताबिक 9:20 बजे तक 7000 से ज्यादा यूजर्स ने प्लेटफॉर्म डाउन होने की शिकायत की. इसी तरह से कनाडा में 2,700 से ज्यादा यूजर्स ने एक्स के डाउन होने पर अपनी तकलीफ के बारे में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बताया.

भारत में कैसी है स्थिति?

भारत में मुश्किलों के साथ एक्स चल रहा है. पहले कुछ यूजर्स ने परेशानी की शिकायत की लेकिन आईएसटी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) के मुताबिक रात साढ़े आठ बजे तक बहुत से यूजर्स के अकाउंट काम कर रहे हैं.