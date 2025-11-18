व्हाट्सएप की अब खैर नहीं! एक्स पर आया ‘चैट’ फीचर, कॉलिंग मिलेगी और चैट होगी पूरी तरह एन्क्रिप्टेड

एलन मस्क की कंपनी एक्स ने अपना अब तक का सबसे बड़ा मैसेजिंग अपडेट लॉन्च कर दिया है. इस नए अपडेट का नाम है चैट, जो पुराने डायरेक्ट मैसेज सिस्टम को पूरी तरह बदल देता है. इस फीचर को अभी आईओएस और वेब पर रोलआउट किया जा रहा है, जबकि एंड्रॉयड यूजर्स को यह फीचर जल्द मिलने वाला है. नया चैट सिस्टम अब एक मॉडर्न, प्राइवेट और सिक्योर मैसेजिंग ऐप जैसा महसूस होता है जिसमें कई एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं.

एन्क्रिप्शन से कितना सुरक्षित हुआ नया चैट?

एक्स का नया चैट फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सपोर्ट करता है. यानी आपके भेजे गए मैसेज और फाइल्स को केवल आप और दूसरा व्यक्ति ही देख सकते हैं. इस तरह का एन्क्रिप्शन सिग्नल और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स में मिलता है. हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक्स के मुताबिक मैसेज का मेटाडाटा अभी भी सुरक्षित नहीं है- कौन किससे चैट कर रहा है, कब कर रहा है, यह जानकारी एन्क्रिप्शन में शामिल नहीं होती.

इसके अलावा, एक्स ने खुद स्वीकार किया कि “अगर कोई दुर्भावनापूर्ण कर्मचारी या खुद एक्स मैसेज में दखल दे, तो यूजर पता नहीं लगा पाएंगे.” यानी मैन-इन-द-मिडल अटैक से सुरक्षा अभी उपलब्ध नहीं है. कंपनी कहती है कि डिवाइस वेरिफिकेशन और मैसेज इंटीग्रिटी के टूल्स जल्द लाए जाएंगे.

डिसेपियेरिंग मैसेज: अब मैसेज अपने आप गायब होंगे

नए चैट फीचर में यूजर्स को डिसेपियेरिंग मैसेज भेजने का विकल्प मिलता है. यानी आप तय कर सकते हैं कि कोई मैसेज कितनी देर तक चैट में रहेगा और कब अपने आप डिलीट हो जाएगा. यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो प्राइवेसी को लेकर बहुत सजग रहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी चैट लंबे समय तक सेव रहे.

स्क्रीनशॉट ब्लॉक और अलर्ट: प्राइवेसी पर और ज्यादा कंट्रोल

नए चैट सिस्टम में एक और दिलचस्प फीचर है स्क्रीनशॉट ब्लॉक करना. आप चाहें तो किसी चैट का स्क्रीनशॉट पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं. अगर सामने वाला व्यक्ति स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता है, तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल सकता है. यह फीचर बहुत कम मैसेजिंग ऐप्स में उपलब्ध है और प्राइवेसी के लिहाज से काफी शक्तिशाली माना जा रहा है.

मैसेज एडिट और डिलीट: अब चैट पर पूरा कंट्रोल

यूजर्स अब अपने भेजे गए मैसेज को एडिट और डिलीट कर सकते हैं. इससे गलती से भेजे गए मैसेज, गलत शब्द या गलत जानकारी को तुरंत ठीक किया जा सकता है. यह फीचर WhatsApp और iMessage जैसी ऐप्स में तो मौजूद है, लेकिन एक्स अब इसे और मजबूत तरीके से लागू कर रहा है.

वॉयस और वीडियो कॉल्स भी अब सीधे एक्स से

चैट फीचर में अब वॉइस और वीडियो कॉलिंग भी शामिल कर दी गई है. इससे एक्स सीधे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देगा. कंपनी ने बताया कि वॉइस नोट्स भी जल्द ही शामिल किए जाएंगे. यानी एक्स अब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं, बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड कम्युनिकेशन टूल बन रहा है.

क्या अब एक्स पर विज्ञापन नहीं दिखेंगे?

एक्स का कहना है कि इस नए चैट सेक्शन में कोई विज्ञापन नहीं होंगे. साथ ही कोई ट्रैकिंग भी नहीं की जाएगी. इससे यूजर्स को एक क्लीन और यूनिफाइड चैट अनुभव मिलेगा, जहां पुराने डीएम्स और नई एन्क्रिप्टेड चैट्स एक ही इनबॉक्स में दिखाई देंगी.

कब मिलेगा यह फीचर?

आईओएस और वेब यूजर्स के लिए चैट फीचर रोलआउट हो चुका है. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह तेजी से आ रहा है. यह एक्स का अब तक का सबसे प्राइवेसी-फोकस्ड अपडेट है, और यह कंपनी को मैसेजिंग ऐप मार्केट में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है.