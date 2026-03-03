मस्क का 'हंटर' और इन्फ्लुएंसर्स की टेंशन! X पर आया नया फीचर, जानें आपके फीड पर क्या पड़ेगा असर

X Paid Partnership Label: एलन मस्क जब से X (पहले ट्विटर) के मालिक बने हैं. तब से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव किए हैं. वह आए दिन कोई न कोई नया प्रयोग करते रहते हैं. अब उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. इस नए फीचर का नाम बिल्ट-इन पेड पार्टनरशिप लेबल है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर कोई इन्फ्लुएंसर या बड़ा यूजर किसी ब्रांड का प्रचार करेगा, तो उसे साफ तौर पर बताना होगा कि यह एक 'पैसा लेकर किया गया पोस्ट' है.

क्यों लाया गया यह फीचर?

अब तक कई बार ऐसा होता था कि यूजर्स समझ नहीं पाते थे कि कोई पोस्ट सामान्य राय है या किसी प्रोडक्ट का प्रचार. खासकर बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी अकाउंट्स की पोस्ट में यह फर्क पकड़ना मुश्किल हो जाता था. लेकिन अब X ने इसे साफ-साफ दिखाने का फैसला किया है.

क्या है यह नया फीचर?

अक्सर हम देखते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए पोस्ट डालते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वे अपनी पसंद बता रहे हैं या कंपनी से पैसे लेकर ऐड कर रहे हैं. ऐसे में अब पोस्ट कंपोज करते समय यूजर्स को एक खास ऑप्शन मिलेगा, जिससे वे अपने पोस्ट को 'Paid Partnership' के तौर पर मार्क कर सकेंगे. जैसे ही यह लेबल लगेगा, पोस्ट के ऊपर साफ दिखेगा कि यह एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है. इससे यूजर्स को यह समझने में आसानी होगी कि वे ऐड देख रहे हैं या किसी की पर्सनल राय.

कैसे दिखेगा यह लेबल?

जब कोई क्रिएटर किसी कंपनी के साथ मिलकर प्रमोशन करेगा, तो पोस्ट के ऊपर या नीचे छोटा सा टैग दिखाई देगा. इसमें साफ लिखा होगा कि यह पेड पार्टनरशिप है. इससे पोस्ट पढ़ते ही यूजर समझ जाएगा कि यह प्रचार से जुड़ा कंटेंट है. बताया जा रहा है कि यह फीचर धीरे-धीरे सभी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. खासकर उन लोगों के लिए जो ब्रांड कोलैबोरेशन करते हैं.

ऐड देने वालों के लिए अच्छी खबर!

मस्क का यह कदम केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं है, बल्कि इससे विज्ञापनों का डेटा ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा. ब्रांड्स अब यह देख पाएंगे कि उनके पार्टनरशिप वाले पोस्ट को कितने लोगों ने देखा और कितना रिस्पॉन्स मिला. जब विज्ञापन को विज्ञापन की तरह दिखाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा बढ़ता है.

इन्फ्लुएंसर्स की क्यों बढ़ेगी टेंशन?

सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सरोगेट तरीके से ऐड करते हैं. इसका मतलब वे पैसे तो लेते हैं, लेकिन विज्ञापन का लेबल नहीं लगाते. ऐसे में अगर X ने इस फीचर को अनिवार्य (Mandatory) कर दिया, तो इन्फ्लुएंसर्स को हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट पर यह लेबल लगाना ही होगा. भारत समेत दुनिया भर की सरकारें अब सोशल मीडिया विज्ञापनों को लेकर सख्त नियम बना रही हैं. मस्क का यह फीचर कंपनियों को कानूनी झमेलों से बचने में मदद करेगा.

