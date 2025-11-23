Advertisement
X ने लाया कमाल का फीचर, अब हर प्रोफाइल की दिखेगी पूरी 'जन्मकुंडली', फेक अकाउंट की हो जाएगी छुट्टी!

X New Update: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल को खत्म करने के लिए नया फीचर लाया है. अब X ने एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद बॉट्स और फेक अकाउंट्स की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करेगा. यह नया फीचर यूजर्स को किसी भी प्रोफाइल की कुंडली खोलकर रख देगा!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:13 AM IST
About This Account Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने यूजर्स के लिए समय-समय तक नया अपडेट लाता रहता है. इसी क्रम में अब X ने नया अपडेट जारी कर दिया है. जिसके तहत अब X यूजर्स को बॉट और फेक प्रोफाइल से बचाने के लिए एक नया फीचर About This Account लॉन्च किया है. इस फीचर की सहायता से यूजर्स किसी भी प्रोफाइल की जानकारी, अकाउंट हिस्ट्री और उसके बिजनेस से जुड़ी बड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे, जिससे पहचानना आसान होगा कि प्रोफाइल असली है या नकली.

X के इस नए अपडेट जारी किया है जो प्रोफाइल के जरूरी डिटेल्स जैसे लोकेशन, यूजरनेम बदलने की हिस्ट्री, ओरिजिनल साइन-अप की डेट और ऐप कैसे इंस्टॉल किया गया जैसी जानकारी को सबके सामने लाएगा. X का यह कदम साइट पर फेक एक्टिविटी को रोकने के लिए उठाया गया है क्योंकि रियल यूजर्स के रूप में दिखने वाले बॉट्स का पता लगाना AI टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण मुश्किल होता जा रहा है.

पारदर्शिता बढ़ाएगा यह फीचर
इस नए अपडेट को लेकर एक्स का मानना है कि अकाउंट के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने से लोगों को असली यूजर्स की पहचान करने में आसानी होगी. एक्स ने इस नए अपडेट का खुलासा सबसे पहले अक्टूबर 2025 में किया था. एक्स के प्रोडक्ट हेड, निकिता बीयर ने तब घोषणा की थी कि कंपनी लिमिटेड नंबर में प्रोफाइल पर अकाउंट डिटेल्स दिखाकर इसका ट्रायल शुरू करेगी.

कैसे देखें अपने अकाउंट की डिटेल्स?
अपने अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए स आपको अपने एक्स प्रोफाइल पर दिख रही Joined डेट पर क्लिक करना होगा. इस एक्शन से एक पेज खुलेगा जो आपके अकाउंट के बारे में कई जानकारी देगा. इसमें शामिल है-

आपके एक्स से जुड़ने की डेट, यानी आपने कब पहली बार एक्स पर अकाउंट बनाया है.

आपके अकाउंट से लिंक लोकेशन.

आपका यूजरनेम कितनी बार बदला गया है और अंतिम बार कब बदला गया. इससे यह पता चलेगा कि अकाउंट कितना पुराना है.

आपने प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस किया जैसे कि ऐप स्टोर या गूगल प्ले के जरिए से.

हालांकि अभी यह फीचर चुनिंदा यूजर्स को ही मिल रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.

