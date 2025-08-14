कौन हैं Igor Babushkin? जिन्होंने Elon Musk को दिया बड़ा झटका, छोड़ा साथ अब करने जा रहे हैं ये काम
Elon Musk इस समय लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बार वह अपनी कंपनी में ही काम करने वाले Igor Babushkin की वजह से चर्चा में आ गए हैं, जिन्होंने मस्क से किनारा कर लिया है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:59 PM IST
Elon Musk को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और इस बार ये झटका उन्हीं के एक कर्मचारी ने दिया है. दरअसल, मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI से इगोर बाबुश्किन (Igor Babushkin) ने इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि इगोर कौन हैं (Who is Igor Babushkin)? बता दें कि इगोर xAI के सह-संस्थापक हैं. अब कंपनी से इस्तीफा देने की जानकारी उन्होंने खुद अपने X पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर दी है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कंपनी में यह उनका आखिरी दिन था. अब इगोर का पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Musk के रिएक्शन ने किया हैरान
बता दें कि Elon Musk ने 2023 में अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी. बाबुशकिन ने xAI से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'आज xAI में मेरा आखिरी दिन था, उस कंपनी में जिसे मैंने 2023 में एलन मस्क के साथ शुरू किया था. इंसानियत को आगे बढ़ाने वाली AI बनाना मेरा बचपन का सपना रहा है.'

इस पर मस्क ने जवाब देते हुए लिखा, 'शुभकामनाएं इगोर.' हैरानी की बात तो यह है कि मस्क ने इगोर को एक दोस्ताना विदाई थी, जबकि मस्क आमतौर पर अपने जाने वाले अधिकारियों से थोड़े तनावपूर्ण रिश्ते रखते हैं.

अपनी कंपनी शुरू करेंगे Babuschkin
बाबुशकिन ने बताया कि वह अब अपनी नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे वह Babuschkin Ventures नाम दे रहे हैं. अपने इस स्टार्टअप के जरिए वह ऐसे रिसर्च और स्टार्टअप्स को फंड देना चाहते हैं जो AI टेक्नोलॉजी की तेजी पर काम कर रहे हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह तकनीक सुरक्षित और नैतिक तरीके से इस्तेमाल हो.

स्कैमर्स ने रचा 42 करोड़ का जाल, ITR फाइल करते समय हुआ खुलासा...

OpenAI ने भी काम कर चुके हैं Babuschkin
xAI से पहले Babuschkin गूगल की डीपमाइंड टीम और OpenAI में भी काम कर चुके हैं. इसके बाद 2023 में वह मस्त की कंपनी xAI से जुड़ गए, जहां उनका बड़ा योगदान रहा. उन्होंने कंपनी के लिए जरूरी ढांचा और AI मॉडल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा उन्होंने ट्रेनिंग से जुड़े कई जरूरी टूल्स बनाए और बाद में इंजीनियरिंग टीम की कमान भी संभालते हुए ढांचे, प्रोडक्ट और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया.

Russia में अब नहीं कर पाएंगे WhatsApp और Telegram पर कॉल! पुतिन ने लिया ऐसा एक्शन

लगातार कंपनी छोड़ रहे लोग
गौरतलब है कि Igor Babuschkin का इस्तीफा उस वक्त आया है जब मस्क की कंपनी से लगातार लोग जा रहे हैं. इसी महीने की शुरुआत में xAI के लीगल हेड Robert Keela ने भी कंपनी से इस्तीफा दिया है. उनसे पहले X की  CEO Linda Yaccarino ने कंपनी छोड़ी थी. वहीं, Tesla से भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के जाने की खबरें आ रही हैं.

