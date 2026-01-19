Elon Musk ने निकाली हिन्दी बोलने वालों के लिए नौकरियां! घर बैठे कमा सकते हैं मोटा पैसा, काम होगा सिर्फ ये

Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI अपने AI चैटबॉट Grok को और ज्यादा इंसानी और लोकल बनाने की कोशिश कर रही है. इसी मकसद से कंपनी अब हिन्दी और बंगाली के नेटिव स्पीकर्स को हायर कर रही है. xAI चाहती है कि Grok सिर्फ मशीन जैसा जवाब न दे, बल्कि ऐसा लगे जैसे वो आपका कोई पड़ोसी हो, जो आपकी भाषा, मजाक और सोच को अच्छे से समझता हो. इस हायरिंग की जानकारी xAI से जुड़े आयुष जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी. उन्होंने बताया कि कंपनी हिन्दी और बंगाली के अलावा रूसी, अरबी, मंदारिन और इंडोनेशियन भाषाएं बोलने वाले लोगों को भी तलाश रही है.

Grok AI को क्या सिखाना होगा

इस रोल का मकसद Grok को यह समझाना है कि लोग असल जिंदगी में कैसे बात करते हैं. लोग कैसे मजाक करते हैं, कैसे बहस करते हैं, कैसे गुस्सा या खुशी जाहिर करते हैं- इन सभी बातों को AI तक पहुंचाना इस काम का हिस्सा होगा. खासतौर पर भारत जैसे देश में, जहां लोग एक ही वाक्य में हिन्दी, इंग्लिश और लोकल भाषा मिला देते हैं, वहां AI के लिए सही कॉन्टेक्स्ट समझना काफी जरूरी हो जाता है. xAI चाहती है कि Grok सिर्फ सही जवाब ही न दे, बल्कि सही अंदाज में जवाब दे.

बिना AI एक्सपीरियंस के भी मिलेगी जॉब

इस जॉब की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह का AI या टेक्निकल एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है. आयुष जायसवाल के मुताबिक, अगर किसी को AI के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी वह इस रोल के लिए फिट हो सकता है. बल्कि कई मामलों में यह फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आम यूज़र की तरह सोचता है. यह रोल उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो यह समझना चाहते हैं कि AI सिस्टम को असल में ट्रेन कैसे किया जाता है और चैटबॉट्स के जवाब कैसे तैयार होते हैं.

भारत क्यों बन रहा है AI कंपनियों का फोकस

पिछले कुछ समय में भारत ग्लोबल AI कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट बनकर उभरा है. Google, OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियां लगातार भारतीय यूज़र्स के लिए नए फीचर्स, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट और सस्ते प्लान लॉन्च कर रही हैं. भारत में करोड़ों लोग हिन्दी, बंगाली और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में हर कंपनी चाहती है कि उसका AI ज्यादा लोकल लगे और यूज़र से बेहतर कनेक्ट बना पाए.

भारत में Grok की बढ़ती पॉपुलैरिटी

Grok पहले से ही भारत में काफी पॉपुलर है. X पर लोग इसे अक्सर टैग करके राजनीतिक बहस सुलझाने, इतिहास से जुड़े सवाल पूछने, वायरल गॉसिप समझने या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जल्दी राय लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई सवाल हिन्दी, बंगाली या मिक्स भाषा में पूछे जाते हैं. यही वजह है कि xAI अब Grok को भारतीय भाषाओं और उनके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा मजबूत बनाना चाहती है.

विवादों के बीच आई हायरिंग

हालांकि यह हायरिंग ऐसे समय पर आई है जब Grok को लेकर xAI पर सवाल भी उठ रहे हैं. हाल ही में Grok द्वारा कुछ आपत्तिजनक और बिना सहमति वाले कंटेंट जनरेट किए जाने के मामले सामने आए थे, जिससे कंपनी को रेगुलेटरी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इन घटनाओं के बाद AI सेफ्टी, कंटेंट मॉडरेशन और जिम्मेदारी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

आगे की चुनौती क्या होगी

xAI के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह Grok को दोस्ताना और लोकल बनाने के साथ-साथ उसे सुरक्षित और कंट्रोल में भी रखे. एक ऐसा AI बनाना जो पड़ोसी जैसा लगे, लेकिन गलत या खतरनाक जवाब न दे- यही असली बैलेंस होगा.