Hindi Newsटेक

सिर्फ ₹499 में लें Xbox का असली मजा, घर का टीवी बन जाएगा Gaming Console

Xbox On Amazon Fire TV: Amazon Fire TV और Xbox ने हाथ मिलाया है. अब Fire TV Stick पर Xbox Game Pass सब्सक्रिप्शन से सैकड़ों गेम्स बिना कंसोल के खेल सकते हैं. फोन से भी सस्ता यह क्लाउड गेमिंग सेटअप आपको कहीं भी गेम खेलने की ऑप्शन देता है.

 

Nov 14, 2025, 03:37 PM IST
Xbox On Amazon Fire TV: गेमर्स के लिए अब सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है. अब आपको अपने पसंदीदा Xbox गेम्स खेलने के लिए महंगे कंसोल (Console) की जरूरत नहीं है. Amazon और Xbox ने हाथ मिलाया है, जिसके चलते Xbox Game Pass के ग्राहक सीधे अपने Fire TV डिवाइस पर क्लाउड-इनेबल्ड गेम्स (Cloud-enabled Games) की एक बड़ी लाइब्रेरी को स्ट्रीम करके खेल सकते हैं. यह इंटीग्रेशन गेमिंग को घर-घर तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी कदम है.

अब Fire TV डिवाइस पर खेलें कंसोल गेम्स
यह नई सुविधा गेमिंग को बेहद आसान और सस्ता बनाती है. अब The Outer Worlds 2, Forza Horizon 5 या Raji: An Ancient Epic जैसे सैकड़ों गेम्स को सीधे Fire TV डिवाइस पर खेला जा सकता है. आपको सिर्फ एक कंपैटिबल Fire TV Stick जैसे- Fire TV Stick 4K 2nd Gen या 4K Plus, Fire TV Cube (3rd Gen) और एक ब्लूटूथ-इनेबल्ड कंट्रोलर चाहिए. ये स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स ₹6,499 से शुरू होते हैं.

यह सुविधा Xbox Game Pass Essential, Premium या Ultimate ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप तुरंत Game Pass लाइब्रेरी में मौजूद सैकड़ों टाइटल्स को खेल सकते हैं. अगर आप मेंबर नहीं हैं, तो आप ₹499 हर माह से शुरू होने वाले प्लान के लिए ऐप के जरिए साइन अप कर सकते हैं.

सेटअप कैसे करें ?
इसका सेटअप बेहद आसान है. आपको अपने कंपैटिबल Fire TV डिवाइस पर Amazon Appstore से Xbox ऐप डाउनलोड करना होगा. इंस्टॉल करने के बाद Microsoft अकाउंट से साइन इन करें, अपना कंपैटिबल ब्लूटूथ कंट्रोलर जैसे- Xbox Wireless Controller, DualSense कनेक्ट करें और आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं.

फायदे क्या हैं?
क्लाउड गेमिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको महंगे कंसोल की जरूरत नहीं होती है. Fire TV Stick जैसा छोटा डिवाइस भी Ninja Gaiden 4 जैसे ग्राफिकली इंटेंस गेम्स को स्ट्रीम और रन कर सकता है. आप इस सेटअप को लिविंग रूम से किसी दूसरे कमरे में या स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होने पर ट्रैवल के दौरान भी आसानी से ले जा सकते हैं. आपका सेव्ड गेम प्रोग्रेस भी आपके साथ रहेगा.

