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3200 कर्मचारी एक झटके में होने वाले हैं बेरोजगार, गेमिंग कंपनी Xbox का फैसला; ईमेल करके CEO आशा कर्मचारियों ने क्या कहा

Xbox Layoff News: गेमिंग कंपनी Xbox के 3200 कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार होने वाले हैं. इन्हें हटाकर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देगी. छंटनी के फैसले के बाद कंपनी की सीईओ आशा शर्मा ने ईमेल करके फायर किए जाने की वजह बताई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:13 PM IST
3200 कर्मचारी एक झटके में होने वाले हैं बेरोजगार, गेमिंग कंपनी Xbox का फैसला; ईमेल करके CEO आशा कर्मचारियों ने क्या कहा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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