/3200 कर्मचारी एक झटके में होने वाले हैं बेरोजगार, गेमिंग कंपनी Xbox का फैसला; ईमेल करके CEO आशा कर्मचारियों ने क्या कहा

माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली Xbox भी इस फैसले के दायरे में आ गई है. उसने भी इस साल 3200 कर्मचारियों को हटाए जाने का एलान किया है. यह छंटनी 4800 कर्मियों को फायर किए जाने के फैसले का ही एक हिस्सा है. कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कंपनी की सीईओ आशा शर्मा ने कहा कि 1600 कर्मचारियों को अभी छंटनी कर दिया जाएगा. जबकि बाकी कर्मियों को इसी वित्त वर्ष के अगले महीनों में अलग किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी ने अपने चार गेमिंग स्टूडियो को बेचने की घोषणा भी की है.