पुराने Frame को फेंकिए! इस नए फोटो फ्रेम में चलते-फिरते बदलें Photo और Video, जानिए कीमत और फीचर्स

XElectron Launches Digital Photo Frame: XElectron भारत का तेजी से बढ़ता हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट होम ब्रांड है. कंपनी ने अपना नया Digital Photo Frame लॉन्च किया है, जो 15.6-इंच टच स्क्रीन के साथ WiFi App-बेस्ड है. यह लेटेस्ट डिवाइस स्पेशली फैमली और फ्रेंडस को जोड़कर रखने और मेमोरी को तुरंत शेयर करने के लिए तैयार किया गया है. त्योहारों के सीजन में लॉन्च हुआ यह खास प्रोडक्ट गिफ्टिंग के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

यह भी पढ़ें: BSNL 4G की फुल स्पीड चाहिए? जानें एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका, 99% लोग नहीं जानते होंगे!

बिग स्क्रीन पर साफ और शानदार तस्वीरें

Add Zee News as a Preferred Source

इस डिजिटल फोटो फ्रेम में 15.6-इंच का Full HD डिस्प्ले मिलता है,जिसमें फोटो और वीडियो बेहद क्लियर, कलरफुल और शार्प दिखाई देते हैं. इसके वाइड व्यूइंग एंगल से कमरे के किसी भी कोने से फोटोज बिलकुल साफ दिखाई देती है. इस डिवाइस को लिविंग रूम, किसी खास मौके या ऑफिस में गिफ्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन किया गया है.

XElectron Digital Photo Frame के स्मार्ट फीचर्स

यह लेटेस्ट डिवाइस सिर्फ एक फोटो फ्रेम नहीं है बल्कि इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल है,जैसे-

1. WiFi और मोबाइल ऐप से फोटो व वीडियो तुरंत शेयर कर सकते हैं.

2. फोटो, वीडियो और म्यूजिक प्ले करने की सुविधा दी गई है.

3. आसान और यूजर-फ्रेंडली टच स्क्रीन इंटरफेस मिलता है.

4. मेमोरी बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है ताकि हजारों यादों को स्टोर कर सकें.

5. कहीं से भी फोटो और वीडियो अपडेट कर सकते हैं.

आज की लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट ऑप्शन

यह डिजिटल फ्रेम उन परिवारों के लिए यूजफुल होगा जो एक दूसरे से दूर रहते हैं. खास इवेंट में दादा-दादी आपको याद करते हो या कोई प्रोफेशनल अपने ऑफिस में इसे सजा कर रखना चाहता हो. त्योहारों, एनिवर्सरी,शादी या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है.

इमोशन्स से जोड़ने का विजन

XElectron टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर गगन शर्मा का कहना है कि- “हमारा मिशन हमेशा ऐसी तकनीक को पेश करना है जो इंसान को जोड़ सके. यह Digital Photo Frame केवल एक डिवाइस नहीं है बल्कि रिलेशन्स को स्ट्रॉंग करने का एक जरिया है. इस फेस्टिव सीजन पर यह एक शानदार गिफ्ट ऑप्शन भी है.”

डिवाइस की कीमत और उपलब्धता

XElectron का नया 15.6 इंच का WiFi App बेस्ड डिजिटल फोटो फ्रेम की कीमत 11,990 रुपये है. यह प्रोडक्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी राहत! iOS 26.0.1 अपडेट में फिक्स हुए कई बड़े बग- जानिए क्या बदला

जानें XElectron के बारे में

XElectron कंपनी की शुरू की गई थी और यह अब भारत में सबसे तेजी से बढ़तोरी कर रहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स में से एक है. XElectron ने अब तक करीब 100 से अधिक इनोवेटिव डिवाइसेज लॉन्च किए हैं. जिनमें Digital Photo Frame, LED TV, पोर्टेबल मॉनिटर, प्रोजेक्टर और एक्सेसरीज शामिल हैं. कंपनी का विजन है कि ग्लोबल इनोवेशन को जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुसार सस्ता और ऐक्सेसबल बनाया जाए.