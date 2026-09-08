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फोन की गैलरी फुल होने की टेंशन खत्म! घर बैठे दुनिया के किसी कोने से भेजें फोटो, भारत में लॉन्च हुआ कमाल का गैजेट; कीमत...

फोन की गैलरी बार-बार फुल होने के कारण अगर आपको भी फोटो डिलीट करना पड़ता है, तो अब आपकी परेशानी दूर हो सकती है! XElectron ने भारत में ARZOPA D10 वाई-फाई स्मार्ट डिजिटल फ्रेम लॉन्च कर दिया है. इस गैजेट की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने से सीधे फोटो और वीडियो भेज सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 08, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:33 PM IST
फोन की गैलरी फुल होने की टेंशन खत्म! घर बैठे दुनिया के किसी कोने से भेजें फोटो, भारत में लॉन्च हुआ कमाल का गैजेट; कीमत...
Image Credit: लॉन्च हुआ स्मार्ट डिजिटल पिक्चर फ्रेम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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