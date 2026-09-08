/फोन की गैलरी फुल होने की टेंशन खत्म! घर बैठे दुनिया के किसी कोने से भेजें फोटो, भारत में लॉन्च हुआ कमाल का गैजेट; कीमत...

अगर आपको भी फोटो क्लिक करने का शौक है और बार-बार नई तस्वीरों से फोन की गैलरी फुल हो जाती है, तो यह नया टेक गैजेट आपकी परेशानी दूर कर सकता है. टेक ब्रांड XElectron ने भारत में अपना नया ARZOPA D10 वाई-फाई स्मार्ट डिजिटल पिक्चर फ्रेम मार्केट में पेश कर दिया है. यह नया डिवाइस उन लोगों के लिए बहुत ही काम का है, जो अपनी पुरानी यादों और डिजिटल तस्वीरों को घर की दीवार या टेबल पर एक खास अंदाज में सजाना चाहते हैं. इस नए स्मार्ट फ्रेम की कीमत भारत में 8,990 रुपये रखी गई है.
यह नया गैजेट डिजिटल फ्रेम गोल्ड फिनिश में आता है, जो देखने में बहुत ही प्रीमिय और शानदार लगता है. इसमें 10.1 इंच का HD IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1280×800 पिक्सल और आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है. इस टचस्क्रीन की सहायता से यूजर आसानी से फोटो, वीडियो और सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके साथ ही, इसमें ऑटो-रटेट का फीचर भी दिया गया है, यानी आप फ्रेम को जैसे भी रखेंगे पोट्रेट या लैंडस्केप, स्क्रीन खुद-ब-खुद तस्वीर को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगी.
इस स्मार्ट फ्रेम की सबसे बड़ी खासियत की बात करें, तो वो है इसका वाई-फाई सपोर्ट और रिमोट शेयरिंग फीचर. इस फीचर के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने फोन से इस फ्रेम पर तस्वीरें और वीडियो भेज सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन में ARZOPA ऐप डाउनलोड करना होगा. यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों स्मार्टफोन्स पर काम करता है. खास बात यह है कि इसमें मल्टी-यूजर शेयरिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, यानी परिवार का कोई भी मेंबर या दोस्त अपने फोन से इस फ्रेम पर फोटो भेज सकता है, भले ही वे घर से दूर क्यों न हों.
फोटोज और वीडियो को सेव करने के लिए इस डिवाइस में 32GB की इन-बिल्ट स्टोरेज दी गई है. इसके साथ ही कंपनी अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज का सपोर्ट भी दे रही है, जिससे आपको स्टोरेज फुल होने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी . आप इसमें परिवार की छुट्टियों, त्योहारों और खास पलों के वीडियो और फोटो आसानी से स्टोर कर सकते हैं.
अगर आप इस नए स्टाइलिश और काम के गैजेट को खरीदना चाहते हैं, तो इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं.