सिनेमा हॉल को मारो गोली! ये सस्ता प्रोजेक्टर घर बैठे देगा थिएटर जैसा एक्सपीरियंस

XElectron Projectors: XElectron ने दो नए स्मार्ट LED प्रोजेक्टर लॉन्च किए हैं. ये दमदार ब्राइटनेस और ऑटो-एडजस्ट फीचर्स के साथ आपके घर या ऑफिस में बड़ी स्क्रीन का मजा लाते हैं. अब बड़े पर्दे का एनटरटेनमेंट आपको सस्ते में मिलेगा, जो आपको बिलकुल होम थिएटर का लुक देगा.
XElectron Projectors: अगर आप बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो अब ज्यादा कीमत और मुश्किल सेटअप की झंझट नहीं होगी. भारत के तेजी से बढ़ते ब्रांड XElectron ने बाजार में दो नए स्मार्ट LED प्रोजेक्टर iProjector 1 Plus और iProjector 2 Plus लॉन्च किए हैं. इन मॉडल्स ने कम कीमत पर बेहतरीन फीचर्स लाकर बड़ी स्क्रीन को घर-घर पहुंचाने का काम किया है. अब आपको सिनेमा हॉल का मजा अपने घर पर ही मिलेगा.
iProjector 1 Plus
iProjector 1 Plus की कीमत 15,990 रुपये है. यह मॉडल भी बेहतरीन क्लैरिटी और आसान इस्तेमाल का वादा करता है. यह प्रोजेक्टर 18,000 लुमेन की ब्राइटनेस और Native Full HD 1920×1080p रेजोल्यूशन देता है, जो 4K इनपुट को भी सपोर्ट करता है. इसमें रिमोट फोकस फंक्शन है जिससे आप मैनुअली फोटोज एडजस्ट कर सकते हैं.
iProjector 2 Plus
XElectron के इन प्रोजेक्टरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी ऑटोमेशन और ब्राइटनेस है. iProjector 2 Plus की कीमत 17,990 रुपये है. यह मॉडल AI ड्रिवन फीचर्स के साथ आता है, जो इसे बाकी प्रोजेक्टरों से अलग करते हैं. इसमें ऑटो फोकस, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और ऑटो स्क्रीन अलाइनमेंट जैसे AI फीचर हैं.
इसका मतलब है कि यह खुद ही इमेज को कैलिब्रेट करता है और रुकावट से बचकर स्क्रीन को सही फ्रेम में सेट कर देता है. सेटअप करने में आपको कोई झंझट नहीं होगी. यह 20,000 Lumens की शानदार ब्राइटनेस और 10,000:1 के कंट्रास्ट रेश्यो के साथ आता है, जो 300 इंच तक की स्क्रीन पर भी क्रिस्टल-क्लियर Full HD 1080p विज़ुअल्स देता है.
कनेक्टिविटी और डिजाइन
दोनों ही मॉडल स्मार्ट कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इनमें बिल्ट-इन Wi-Fi और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, जिससे आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से सीधे कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं. इसके अलावा HDMI और USB पोर्ट्स गेमिंग कंसोल और अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए मिलते हैं.
दोनों का डिजाइन भी कॉम्पैक्ट है और वजन सिर्फ 2.9 किलोग्राम है, जिससे इन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना या बाहर प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है. 60 Hz का रिफ्रेश रेट और LED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी शानदार रंग और स्मूथ मोशन फाइनल करते हैं. अब इतनी कम कीमत पर आपका होम सिनेमा अब बस एक क्लिक दूर है.