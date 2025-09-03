अब ₹6,990 में आपके घर में होगा अपना प्राइवेट थिएटर! शानदार एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए

XElectron Projector: आजकल लोग अपने घर पर ही मूवी का मजा लेना चाहते हैं. ऐसे में एक नया डिवाइस आया है जो आपके घर को मिनी थिएटर में बदल सकता है. मात्र ₹6,990 में यह डिवाइस 200 इंच की बड़ी स्क्रीन और 4X ज्यादा लाउड साउंड के साथ आता है, जिससे आपको घर बैठे ही थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. इसे खरीदने के बाद आपको महंगे Smart TV की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी XElectron ने अपनी स्मार्ट प्रोजेक्टर रेंज में दो नए मॉडल Techno और Techno Plus शामिल किए हैं. इन प्रोजेक्टरों की सबसे अच्छी बात है इनकी कीमत. ये 7,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं. दोनों मॉडल्स में एंड्रॉइड 13, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, 4K सपोर्ट और ऑटो 4D कीस्टोन करेक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही यह प्रोजेक्टर रोटेबल डिजाइन के साथ आते हैं, जिससे इन्हें आसानी से किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है. ये डिवाइस Amazon, Flipkart और XElectron की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं.

कीमत भी जान लीजिए

Techno प्रोजेक्टर की कीमत 6,990 रुपये से शुरू होती है और यह अलग-अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ मिल रहे हैं. Techno Plus की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके स्पेशलत फीचर्स और हाई-रिजॉल्यूशन डिजाइन इसे प्रीमियम ऑप्शन बनाते हैं. दोनों प्रोजेक्टर अब Amazon, Flipkart और XElectron की ऑफिशिलयल साइट पर आसानी से खरीदे जा सकते हैं.

Techno स्मार्ट प्रोजेक्टर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Techno प्रोजेक्टर Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिससे आप Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स सीधे प्रोजेक्टर पर चला सकते हैं. इसकी नैटिव रिजॉल्यूशन 720p है. साथ ही यह 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है. प्रोजेक्टर 3 गुना ज्यादा ब्राइट और 4 गुना ज्यादा लाउड साउंड के साथ आता है. इसका कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 है. इसमें Remote Focus, 210° रोटेटेबल बॉडी, Auto और 4D Keystone Correction, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 जैसी मॉडर्न तकनीकें भी मौजूद हैं. यह प्रोजेक्टर पोर्टेबल होने के साथ-साथ मूवी और गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है.

Techno Plus प्रोजेक्टर Techno के लगभग सभी फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इसमें Auto Focus सबसे खास है. जिससे फोकसिंग और भी आसान हो जाती है. इसकी नैटिव रिजॉल्यूशन 1080p है, जो साफ और शार्प इमेज क्वालिटी देती है. इसके अलावा इसमें Auto Keystone, रोटेटेबल डिजाइन, Wi-Fi और Bluetooth कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. बिल्ट-इन स्पीकर सिस्टम Techno की तरह ही 4X तक लाउड साउंड देता है, जिससे घर पर थिएटर जैसा लगता है.

