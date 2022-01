Xiaomi के इस Smartphone के दीवाने हुए भारतीय, कमाई में तोड़े सारे रिकॉर्ड्स; 15 मिनट में हो जाता है फुल चार्ज

नई दिल्ली. Xiaomi 11i सीरीज को चीन में Redmi Note 11 सीरीज़ के रूप में अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन हाल ही में इसने भारत में अपनी जगह बनाई, जहां यह स्पष्ट रूप से हॉटकेक की तरह बिक रहा है. Xiaomi India के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने आज यह कहते हुए एक पोस्ट किया कि सीरीज एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने में कामयाब रही है, बिक्री के पहले दिन एक सप्ताह में Mi 10i की तुलना में अधिक बिक्री हुई.

When we said #HyperchargeRevolution we meant it! Breaking all records we sold more on the 1st day of the sale compared to Mi 10i in a week.

Now wouldn't you call this a start to a revolution?#TheHyperphone #Xiaomi11TPro pic.twitter.com/HLZ4lA9PKO

— Xiaomi India | #Xiaomi11TPro (@XiaomiIndia) January 19, 2022