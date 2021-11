Xiaomi 12 की पहली तस्वीर ने लोगों को बनाया दीवाना, डिजाइन देख लोग बोले- काला टीका लगा दो, नजर लग जाएगी

नई दिल्ली. Xiaomi जल्द ही नया फोन लॉन्च होने वाला है. Xiaomi 12 पर काम चल रहा है. स्मार्टफोन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और डिजाइन ने लोगों को दीवाना बना दिया है. टिप्सटर मुकुल शर्मा ने वीबो से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें डिवाइस को काम करते हुए दिखाया गया है. फोन आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि पीछे की तरफ बैक पैनल थोड़ा अलग है. फोन को देखकर लगता है कि डिस्प्ले बड़ा होगा. Xiaomi 12 में एक छोटा पंच-होल डिज़ाइन और हाई स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो होगा. आइए जानते हैं फोन के बारे में...

Alleged live hands on image of the Xiaomi 12 leaked on Weibo.#Xiaomi #Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE — Mukul Sharma (@stufflistings) October 30, 2021