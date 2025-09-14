प्रीमियम फीचर्स वाला Xiaomi स्मार्टफोन अब सस्ते में, Amazon पर मिल रहा ₹16,000 डिस्काउंट
प्रीमियम फीचर्स वाला Xiaomi स्मार्टफोन अब सस्ते में, Amazon पर मिल रहा ₹16,000 डिस्काउंट

Xiaomi 14 Civi Amazon Sale Discount: अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो स्टाइलिश लुक, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार सेल्फी कैमरे के साथ आता हो तो आपके लिए Xiaomi 14 Civi एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है. खास बात ये है कि अमेजन की सेल में इस धांसू फोन पर मिल रहा है 16 हजार से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है जिससे ये प्रीमियम स्मार्टफोन अब और भी सस्ता हो गया है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:28 AM IST
प्रीमियम फीचर्स वाला Xiaomi स्मार्टफोन अब सस्ते में, Amazon पर मिल रहा ₹16,000 डिस्काउंट

Xiaomi 14 Civi Amazon Sale Discount: अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो, दमदार परफॉर्मेंस भी दे और कैमरा भी शानदार हो तो आपके लिए Xiaomi 14 Civi बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. सबसे खास बात यह है कि इस फोन को आप 16 हजार के तगड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं.  Amazon की फेस्टिव सीजन सेल Great Indian Festival Sale से पहले ही इस फोन पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. ऐसे शानदार ऑफर के साथ Xiaomi का यह फोन मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देने का दम रखता है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं इस डील की पूरी डिटेल और क्या है इस फोन के फीचर्स.

Xiaomi 14 Civi को आप Amazon के सेल ऑफर से खरीदने पर आपको 16 हजार रुपये का लंबा डिस्काउंट मिल रहा है. Xiaomi का यह स्मार्टफोन यूनिक डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार कैमरा सिस्टम के साथ आता है. Xiaomi 14 Civi को कंपनी ने जब लॉन्च किया था तो अब इस फोन की प्राइज 42,999 रुपये की थी. Amazon Sale में Xiaomi 14 Civi तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये स्मार्टफोन 27,999 रुपये में लिस्ट है. साथ में इस पर बैंक ऑफर भी हैं तो आप अगर इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो यह बेस्ट मौका है.

बैंक ऑफर के बाद इस स्मार्टफोन को आप मात्र 26,499 रुपये में अपना बना सकते हैं. आपको बता दें कि ये कीमत फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. सभी ऑफर्स के बाद इस स्मार्टफोन पर 16,499 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है.

ये भी पढ़ेंः आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर्स, ऐसे लगाएं और करें ब्लॉक, मुसीबत आने से पहले जान लें ये प्रोसेस

इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स भी जान लीजिए 

बात करें Xiaomi 14 Civi की स्पेसिफिकेशन्स की तो इस फोन में आपको 6.55-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, जो 1.5K रेज्योलूशन के साथ आता है. वहीं इस फोन में स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus 2 के साथ आता है. ये हैंडसेट Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर पर काम करता है. 

Xiaomi इस फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया है. साथ ही इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल रहा है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP के दो सेल्फी कैमरा दिए हैं. Xiaomi 14 Civi को पावर देने के लिए 4700mAh की लंबी बैटरी मिलती है, जो 67W की सुपर फॉस्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

ये भी पढ़ेंः अब iPhone 15 खरीदने की जरूरत नहीं! Amazon पर मिलेगा बिलकुल फ्री, बस करना होगा ये काम

 

