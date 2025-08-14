 Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन मारेगा बाजी?
Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन मारेगा बाजी?


Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5: आज हम आपको 2025 में ही लॉन्च हुए Xiaomi 15 अल्ट्रा  और वन प्लस नॉर्ड 5 में कौन सा खरीदना बेस्ट होगा उसके Xiaomi 15 अल्ट्रा  और वन प्लस नॉर्ड 5  बारे में बताएंगे. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:36 PM IST
Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन मारेगा बाजी?

Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5:  2025 लॉन्च हुए फोन Xiaomi 15 अल्ट्रा  और वन प्लस नॉर्ड 5 अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत अधिक चर्चे में है, आज हम इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से चुन सकते  हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना है, ये दोनों ही फोन का दमदार फीचर्स और आकर्षक डिजाइन कमाल का है.

डिस्प्ले
दोनों ही फोन का डिस्प्ले बहुत शानदार है Xiaomi 15 अल्ट्रा की बात करें तो इसमें  6.73 इंच का 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जिसके ब्राइटनेस की बात करें तो ये 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. और वहीं  OnePlus Nord 5 के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.83 इंच का OLED पैनल लगा हुआ है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1,800 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, साथ ही इसका डिस्प्ले कलर को एक्यूरेट दिखाने का काम करता है, साथ ही OnePlus Nord 5 का रिफ्रेश रेट अधिक होने के कारण इस फोन में गेमिंग अच्छा होता है.

कैमरा 
OnePlus Nord 5 की कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP मेन Sony सेंसर और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, साथ ही 50MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है. Xiaomi 15 Ultra का कैमरा सिस्टम में Leica से अटैच किया है, जिससे कारण इसमें 50MP मुख्य, 50MP का अल्ट्रा वाइड, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 50MP और टेलीफोटो लेंस दिया गया है.

प्रोसेसर 
Xiaomi 15 Ultra के प्रोसेसर की बात करे तो इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है जो बहुत ताकतवर प्रोसेसर माने जाते हैं साथ ही OnePlus Nord 5 में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जो  Qualcomm Snapdragon 8 Elite से कमजोर है, इसलिए Xiaomi 15 Ultra का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है.

कीमत
इन दोनों फोन के कीमत की बात करें तो Xiaomi 15 Ultra की कीमत 69,999 रखी गई है, जो इस फोन को फ्लैगशिप बनाने का काम करती है साथ ही OnePlus Nord 5 के कीमत की बात करे तो इसकी कीमत  37,999 रुपये है जिसे मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर सकते हैं

;