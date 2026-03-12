भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi 17, दमदार कैमरा सेटअप और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ मचाएगा धूम! कीमत...

Advertisement
Xiaomi 17: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक और दमदार स्मार्टफोन की एंट्री हो गई है. Xiaomi ने अपनी नई Xiaomi 17 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन 100W फास्ट चार्जिंग, 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया है, जिससे यूजर्स को तेज और स्मूद परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple और Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है!

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:12 PM IST
Xiaomi 17 price in India: अगर आप भी नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारत के स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाते हुए चीनी टेक कंपनी Xiaomi ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 मार्केट में उतार दिया है. इस फोन को सीधे Apple और Samsung को टक्कर देने वाला फोन माना जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद, Xiaomi का मोस्ट-अवेयटेड Xiaomi 17 सीरीज सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि तकनीक का एक ऐसा पावरहाउस है जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 जैसा सुपर-फास्ट प्रोसेसर और 100W की तूफानी चार्जिंग मिलती है.

Xiaomi का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 100W फास्ट चार्जिंग, 120Hz OLED डिस्प्ले और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है. सबसे खास बात यह है कि इतने प्रीमियम फीचर्स के बाद भी कंपनी ने इसकी कीमत 90 हजार से कम रखी है जिससे यह प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple-Samsung और गूगल को भी टक्कर दे सकता है.

अब जान लीजिए कितनी है कीमत 
Xiaomi 17 को 2 स्टोरेज वेरिएंट में भारत में लॉन्च किया गया है-

12GB RAM + 256GB की कीमत ₹89,999 है. वहीं 12GB RAM + 512GB की कीमत ₹99,999 है.

मिल रहा है खास ऑफर
अगर आप इस स्मार्टफोन को अपना बनाना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड ऑफर के तहत 512GB वाला मॉडल भी आपको ₹10,000 की छूट पर सिर्फ ₹89,999 में मिल सकता है. यह डिवाइस ब्लैक और वेंचर ग्रीन कलर ऑप्शंस खरीद सकते हैं.

Xiaomi 17 सीरीज की अर्ली सेल 13 मार्च से 17 मार्च तक चलेगी. इसके बाद 18 मार्च से यह Xiaomi की वेबसाइट और Amazon India पर सेल के लिए लाइव हो जाएगा. आप यहां से भी खरीद सकते हैं.

Xiaomi 17 के फीचर्स जान लीजिए
Xiaomi 17 में 6.3 इंच का OLED पैनल मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. गेमिंग-वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यह डिस्प्ले बहुत ही शानदार माना जाता है.

Xiaomi के इस फोन में दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर कंपनी ने दिया है. इसके साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलती है. यह डिवाइस Xiaomi के नए HyperOS पर काम करता है जो AI फीचर्स से लैस है.

ये भी पढे़ंः दुकान जाने का झंझट खत्म! जूते पसंद करो और 60 मिनट में पहुंच जाएगा घर; इस कंपनी ने...

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो लेंस मिलता है.

इस फोन में 6,330mAh की दमदार बैटरी मिलती है. खास बात यह है कि इसे चार्ज करने के लिए 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जो मिनटों में फोन को फुल चार्ज कर सकता है.

ये भी पढे़ंः Samsung Galaxy S26 Ultra Unboxing: धांसू कैमरा और जबरदस्त डिस्प्ले, कैसा है ये फोन

