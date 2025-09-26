धांसू फीचर्स के साथ Xiaomi 17 सीरीज की हुई एंट्री, पावरफुल कैमरा के साथ मिल रहा बैक डिस्प्ले, कीमत इतने से शुरू

Xiaomi 17 Series: फेस्टिव सीजन में मोबाइल मार्केट में तहलका मचाने के लिए Xiaomi ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 लॉन्च कर दिया है. दमदार फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला यह फोन हाई-परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह फोन Qualcomm के लेटेस्ट फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. Xiaomi ने इस नए मॉडल के साथ पिछले साल का Xiaomi 15 को रिप्लेस कर दिया है.

इस फोन की डिजाइन, परफॉर्मेंस और बैटरी में कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है. हालांकि डिस्पले पहले के ही जैसे कॉम्पैक्ट है और LTPO AMOLED पैनल है, जो 3500 nits की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. सबसे खास बात यह है कि इस फोन के Pro मॉडल्स में रियर कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर सेकेंडरी डिस्प्ले मिलता है. फोन Leica-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट्स के साथ आते हैं. टॉप-ऑफ-द-लाइन Xiaomi 17 Pro Max में 2K डिस्प्ले और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.

अब जान लीजिए कीमत

Xiaomi ने अभी यह फोन चीन में लॉन्च किया है, जल्द ही भारत समेत दूसरे देशों में भी यह फोन मिलने लगेगा. Xiaomi ने 17 Pro Max की शुरुआती कीमत चीन में लगभग 74,700 रुपये रखी है जो 12GB + 512GB वेरिएंट के साथ आता है. वहीं 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः लगभग 78,500 रुपये और Cलगभग 87,200 रुपये रखी गई है.

बात करें Xiaomi 17 Pro की कीमत की तो इसे कंपनी ने लगभग 62,300 रुपये में लॉन्च किया है. जिसमें 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन है. इसके 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत करीब 66,000 रुपये, 69,700 रुपये, और करीब 74,700 रुपये रखी गई है. Pro मॉडल्स में कई कलर ऑप्शन्स मिलते हैं जैसे ब्लैक, कोल्ड स्मोक पर्पल, फॉरेस्ट ग्रीन और व्हाइट.

बैक डिस्प्ले वाला फोन

Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में अलग-अलग स्क्रीन साइज कंपनी ने दी है. Pro Max मॉडल में 6.9-इंच की बड़ी स्कीन मिलती है तो वहीं Pro वेरिएंट में 6.3-इंच की स्क्रीन दी गई है. Pro Max की स्क्रीन 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और इसे Xiaomi Dragon Crystal Glass से प्रोटेक्शन मिलता है. दोनों फोन के पीछे सेकेंडरी M10 डिस्प्ले दिया गया है जिसकी ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक जाती है. इस डिस्प्ले का यूज अलार्म सेट करने, AI पोर्ट्रेट्स और AI पेट्स जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है.

फीचर्स भी जान लीजिए

इस फोन में मिलने वाले Magic Back Screen की सहायता से यूजर्स रियर कैमरा से भी सेल्फी ले सकते हैं और दूसरों द्वारा ली गई शॉट्स को देख भी सकते हैं. नया Post-it Notes फीचर भी इसमें ऐड किया गया है जिसे सिर्फ एक टैप में बैक स्क्रीन पर जरूरी इंफॉर्मेशन पिन की जा सकेगी. एक एडिशनल केस लगाने पर ये फोन हैंडहेल्ड गेम कंसोल में भी बदल जाता है.

Xiaomi 17 Pro स्मार्टफोन में Qualcomm का 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर यूज किया गया है. ये हैंडसेट 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट करते हैं. फोन Android 16 बेस्ड HyperOS 3 पर काम करता है और इसमें HyperIsland नाम का फीचर दिया गया है, जो Dynamic Island जैसी फीचर देता है.

कैमरा और बैटरी

Xiaomi 17 Pro Max और Xiaomi 17 Pro में Leica-ट्यून ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप कंपनी ने दिया है, जिसमें 50MP प्राइमरी Light Hunter 950L सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (5x ऑप्टिकल जूम) शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP फ्रंट कैमरा इस फोन में मिलता है. Xiaomi ने 17 Pro में 6,300mAh और Pro Max में 7,500mAh की बैटरी लगाई है. दोनों ही फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं.

