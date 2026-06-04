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Hindi Newsटेकभारत में लॉन्च हुआ Xiaomi 17T, 5x पेरिस्कोप जूम और 6500mAh की बैटरी, जानिए कीमत और डिस्काउंट्स

भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi 17T, 5x पेरिस्कोप जूम और 6500mAh की बैटरी, जानिए कीमत और डिस्काउंट्स

Xiaomi India ने आधिकारिक तौर पर अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17T भारत में लॉन्च कर दिया है. इसमें 6500mAh की दमदार सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, Leica 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और धांसू डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं. जानिए इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की पूरी जानकारी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:00 PM IST
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Xiaomi 17T की सबसे बड़ी खासियत इसका फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है.
Xiaomi 17T की सबसे बड़ी खासियत इसका फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है.

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में आज उस समय एक नया भूचाल आ गया, जब टेक दिग्गज शाओमी (Xiaomi) ने आधिकारिक तौर पर अपने सबसे बहुप्रतीक्षित फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17T को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया. 4 जून 2026 को हुए इस धमाकेदार लॉन्च के साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में हलचल तेज हो गई है. यह नया फोन न सिर्फ अपने लुक से लोगों का दिल जीत रहा है, बल्कि इसमें दी गई तकनीक बड़े-बड़े ब्रांड्स को पछाड़ने के लिए काफी है. शाओमी ने इस डिवाइस को मशहूर कैमरा ब्रांड लाइका (Leica) के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसके चलते इसमें पहली बार 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके साथ ही फोन में दी गई 6500mAh की मॉन्स्टर बैटरी और कई सारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं, जो इसे इस साल का सबसे बड़ा पैसा-वसूली स्मार्टफोन बनाते हैं.

कैमरे की दुनिया में नया राजा: Leica 5x पेरिस्कोप जूम

Xiaomi 17T की सबसे बड़ी खासियत इसका फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है. कंपनी ने इसमें लाइका पावर्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है. लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इसकी टी-सीरीज में पहली बार शामिल किए गए Leica 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे ने खींचा है. इसकी मदद से आप बहुत दूर की चीजों की भी क्रिस्टल क्लियर और बिना क्वालिटी खोए तस्वीरें खींच सकते हैं. इसके अलावा इसमें 'Leica Live Moment' और 'Leica Live Portrait' जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो आपके फोटो खींचने के अंदाज को पूरी तरह बदल देंगे.

6500mAh की विशालकाय बैटरी और हाइपरचार्ज

अगर आप बार-बार फोन चार्ज करने की झंझट से परेशान हैं, तो यह फोन आपके लिए ही बना है. Xiaomi 17T में 6500mAh की बेहद शक्तिशाली सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. यह तकनीक फोन को बिना भारी बनाए उसे लंबी लाइफ देती है. चाहे आप दिनभर गेमिंग करें या वीडियो स्ट्रीमिंग, यह बैटरी आसानी से आपका साथ निभाएगी. जब फोन को चार्ज करने की बारी आएगी, तो इसका 67W का हाइपरचार्ज (HyperCharge) सपोर्ट इसे मिनटों में दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर देगा.

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आंखों की सुरक्षा के साथ सुपर विजुअल डिस्प्ले

इस फोन में 6.59 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स है, जिसका मतलब है कि कड़कती धूप में भी आपको स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. इसके साथ ही इसमें 'Xiaomi Vision Care' तकनीक दी गई है, जो हानिकारक ब्लू लाइट और आंखों की थकान को कम करती है. इसी वजह से इसे TÜV Rheinland द्वारा इंटेलिजेंट आई केयर का सर्टिफिकेट भी मिला है.

फ्यूचर-रेडी परफॉर्मेंस और Google Gemini AI

यह स्मार्टफोन शाओमी के सबसे नए 'HyperOS' पर काम करता है. फोन को बेहद स्मार्ट और एडवांस बनाने के लिए इसमें 'Xiaomi HyperAI' के साथ-साथ गूगल का सबसे पावरफुल AI टूल 'Google Gemini' और 'Circle to Search' जैसे फीचर्स इन-बिल्ट दिए गए हैं. इसका मतलब है कि आप स्क्रीन पर किसी भी चीज को सिर्फ गोल घेरा बनाकर तुरंत सर्च कर सकते हैं.

वेरिएंट्स, कीमत और बंपर डिस्काउंट ऑफर्स

भारत में इस फोन को दो बड़े वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत ₹59,999 है, वहीं इसके बड़े वेरिएंट 12GB+512GB की कीमत ₹64,999 रखी गई है. लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहकों को बैंक क्रेडिट कार्ड या EMI ट्रांजैक्शन पर ₹5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस छूट के बाद फोन की प्रभावी शुरुआती कीमत केवल ₹54,999 हो जाती है. इसके अलावा पुराने फोन को बदलने पर ₹5,000 का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है.

मुफ्त सब्सक्रिप्शन और एश्योर्ड बायबैक की गारंटी

शाओमी इस फोन के साथ ग्राहकों को खुश करने के लिए प्रीमियम बेनिफिट्स की बौछार कर रहा है. फोन खरीदने पर 3 महीने के लिए Google AI Pro, YouTube Premium और JioHotstar का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा. साथ ही 4 महीने के लिए Spotify Premium और Google Gemini Pro के साथ 5000GB का क्लाउड स्टोरेज भी मुफ्त दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, कंपनी एक एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम भी दे रही है, जिसके तहत 1 साल के अंदर फोन अपग्रेड करने पर आपको इसकी कीमत का 60% वापस मिलने की गारंटी दी जाएगी.

कब और कहां से खरीद सकेंगे?

शानदार वॉयलेट, ब्लू और ब्लैक रंगों में आने वाले इस स्मार्टफोन की पहली सेल 10 जून 2026 को दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी. भारतीय ग्राहक इसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon.in, शाओमी की आधिकारिक वेबसाइट mi.com और देश भर के नजदीकी शाओमी रिटेल स्टोर्स से आसानी से खरीद पाएंगे.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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