Xiaomi 17T Launch Today: मिलेगी 6,500mAh की खूंखार बैटरी और Leica कैमरा, जानिए कब और कहां देखें Live

अगर आप भी स्मार्टफोन के शौकीन हैं और एक ऐसा फोन तलाश रहे हैं जो बैटरी के मामले में कभी धोखा न दे और कैमरे के मामले में बड़े-बड़े डीएसएलआर (DSLR) को पीछे छोड़ दे, तो आपका इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. टेक दिग्गज शाओमी (Xiaomi) आज मार्केट में अपना सबसे दमदार और मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Xiaomi 17T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. सोशल मीडिया से लेकर टेक गैलरी तक इस फोन को लेकर गजब का बज बना हुआ है. इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका कैमरा और इसकी विशालकाय बैटरी है, जो आज के समय के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में मिलना नामुमकिन सा लगता है. अगर आप भी इस ग्रैंड लॉन्चिंग के गवाह बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस फोन में क्या खास मिलने वाला है, तो यह रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है.

6,500mAh की खूंखार बैटरी का पावरहाउस

Xiaomi 17T की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी होने वाली है. कंपनी इस बार फोन में 6,500mAh की एक बेहद विशालकाय और दमदार बैटरी दे रही है. इस साइज की बैटरी आमतौर पर भारी-भरकम या गेमिंग फोन्स में देखी जाती है, लेकिन शाओमी इसे अपने इस स्लीक और प्रीमियम फोन में फिट करने में कामयाब रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं या दिनभर वीडियो देखते हैं, तब भी आपको बार-बार चार्जर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. यह बैटरी आराम से दो से तीन दिन का बैकअप देने में सक्षम है.

Leica कैमरा सेटअप से मचेगी खलबली

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Xiaomi 17T किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है. शाओमी ने इस फोन के लिए मशहूर कैमरा कंपनी लाइका (Leica) के साथ हाथ मिलाया है. फोन के रियर यानी पीछे की तरफ आपको लाइका पावर्ड लेंस वाला कैमरा सेटअप मिलेगा. यह कैमरा कम रोशनी में भी बेहद क्रिस्टल क्लियर और प्रोफेशनल क्वालिटी की तस्वीरें खींचने की काबिलियत रखता है. इसमें कई ऐसे मोड्स और फिल्टर दिए गए हैं जो आपकी साधारण तस्वीरों को भी सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं.

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दमदार प्रोसेसर और सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

शानदार कैमरे और बैटरी के साथ-साथ इस फोन की स्पीड भी कमाल की होने वाली है. लीक रिपोर्ट्स की मानें तो Xiaomi 17T में अब तक का सबसे लेटेस्ट और सुपरफास्ट प्रोसेसर दिया जा रहा है. इसके साथ ही फोन में भारी-भरकम रैम और स्टोरेज ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे. चाहे मल्टीटास्किंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर हाई-ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलना, यह फोन बिना अटके या गर्म हुए मक्खन की तरह काम करेगा.

कब और कैसे देखें लाइव लॉन्च इवेंट?

अगर आप शाओमी के इस शानदार फोन की लॉन्चिंग को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे इसे आसानी से देख सकते हैं. शाओमी इस मेगा इवेंट को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स (जैसे एक्स और फेसबुक) और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करेगा. भारतीय समयानुसार यह इवेंट आज शाम को शुरू होने वाला है, जहां कंपनी इस फोन की कीमत और इसकी उपलब्धता से पर्दा उठाएगी.

क्या होने वाली है संभावित कीमत?

कीमत की बात करें तो शाओमी हमेशा से अपने ग्राहकों को कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स देने के लिए जाना जाता है. हालांकि Xiaomi 17T एक फ्लैगशिप और प्रीमियम कैटगरी का फोन है, इसलिए इसकी कीमत बाकी बजट फोन्स से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. फिर भी टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके फीचर्स और खासकर लाइका कैमरे को देखते हुए यह फोन अपने सेगमेंट के बाकी प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देगा और ग्राहकों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी सौदा साबित होगा.