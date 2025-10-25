विश्वास नहीं होगा! 32 इंच के बजट में मिल रहा है Xiaomi का 55-इंच 4K Smart TV, कीमत 15,000 से भी कम

Xiaomi 55-inch 4K TV Deal: अगर आप सोचते हैं कि बड़ी स्क्रीन वाला 4K स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए मोटा बजट चाहिए तो अब अपनी सोच बदलने का वक्त आ गया है! Xiaomi ने ऐसा ऑफर पेश किया है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है. 32 इंच टीवी की कीमत में अब मिल रहा है 55 इंच का 4K Smart TV वो भी 15,000 रुपये से कम में. आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स.
Xiaomi 55-inch 4K TV Deal: त्योहारों का सीजन हो या वीकेंड शॉपिंग में अगर आप बड़ी स्क्रीन वाली स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ऐसा शानदार मौका हाथ से न जाने दें. स्मार्ट टीवी खरीदने वाले लोगों के लिए Xiaomi लेकर आया है एक ऐसा ऑफर, जिसमें 55 इंच के Smart TV बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इस डिस्काउंट ऑफर के साथ आप इस स्मार्ट टीवी को मात्र 14 हजार रुपये में अपना बना सकते हैं. जी हां, आपने ठीक सुना मात्र 14 हजार रुपये में. लेकिन ध्यान दें कि यह एक लिमिटेड टाइम डील है तो जल्दी करिए कहीं ऑफर खत्म न हो जाए.
Xiaomi by Mi 4X Smart TV आपको छूट के साथ अभी 14 हजार रुपये में मिल रहा है. हालांकि इस प्राइज में तो 32 इंच की स्मार्ट टीवी मिलना मुश्किल होता है. लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर ले कर आती है. Xiaomi के इस स्मार्ट टीवी में यूजर्स को Android TV Google Assistant सपोर्ट मिलता है और इसे वॉइस कमांड्स देकर कंट्रोल भी किया जा सकता है. साथ ही इस स्मार्ट टीवी में 20W क्षमता वाले Dolby+ DTS-HD सपोर्ट मिलता है. इसमें खास Data Saver का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे यह स्ट्रीमिंग के लिए ढेर सारा डाटा ना यूज करे. बहुत ही पतले बेजल्स वाले टीवी में कई पोर्ट्स दिए गए हैं.
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Smart TV
अगर आप भी XIAOMI by Mi 4X Smart TV (L55M5-5XIN) खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट पर अभी कीमत 14,033 रुपये है. वहीं अगर आप कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त छूट भी मिल जाती है और इसकी कीमत और भी कम हो सकती है.
इतना ही नहीं कंपनी ने पुराने डिवाइस एक्सचेंज करने पर भी ग्राहकों को बड़ा छूट दे रही है. जिसके तहत आप 5,400 रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं और इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर तय करेगी. Xiaomi के प्रोडक्ट पर एक साल और पैनल पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है.
Xiaomi by Mi के स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए
Xiaomi by Mi का यह स्मार्ट टीवी 55 इंच की बड़ी स्क्रीन और 4K अल्ट्रा एचडी रेजॉल्यूशन के साथ शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है. इसमें Android बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो इसे इस्तेमाल में बहुत ही आसान बनाता है. साउंड के लिए टीवी में 20 वॉट के डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो दमदार ऑडियो क्वालिटी के साथ आते हैं. साथ ही इसमें Netflix, Disney+ Hotstar, Prime Video और YouTube जैसे पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मौजूद है जिससे एंटरटेनमेंट का मजा दोगुना हो जाता है.
