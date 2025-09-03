Flipkart-Amazon को पछाड़ा, Xiaomi ने पहले लॉन्च किए Diwali Offers, सस्ते मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स

Xiaomi Diwali Offer 2025: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही गैजेट्स और स्मार्टफोन्स पर छूट मिलने लगती है. छूट और आफर्स के लिए लोग आमतौर पर फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल का इंतजार करते हैं लेकिन इस बार शाओमी ने सबसे पहले अपने खास दिवाली ऑफर्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट और आकर्षक डील्स दे रही है जिससे ग्राहकों को त्योहार से पहले ही सस्ते दामों पर नए फोन खरीदने का मौका मिल रहा है.

Flipkart के Big Billion Days Sale और Amazon के Great Indian Festival Sale से पहले शाओमी ने बाजी मार ली है. साल की सबसे बड़ी सेल से पहले ही शाओमी दीवाली ऑफर लेकर आई है. कंपनी ने फेस्टिव सीजन से पहले ही ऑफर्स अनाउंस कर दिए हैं. इस ऑफर के तहत लोग रेडमी के फोन्स कम दामों पर खरीद सकते हैं. शाओमी के सभी ऑफर्स 1 सितंबर, 2025 से लाइव हो गए हैं. दीवाली ऑफर्स के तहत रेडमी नोट 14 से लेकर हाल ही में लॉन्च हुई रेडमी नोट 15 सीरीज के फोन्स को कम दामों में खरीदने का मौका मिल रहा है. आइये विस्तार से जानते हैं.

Redmi Note 14 Series पर भी ऑफर

शाओमी की दिवाली सेल में Redmi Note 14 Series जिसमें Redmi Note 14 Pro+, Note 14 Pro और Redmi Note 14 स्मार्टफोन्स कम दाम में मिल रहे हैं. इस ऑफर के तहत Redmi Note 14 की कीमत मात्र ₹15,499 से शुरू हो रही है वहीं इस फोन की असली कीमत ₹16,499 है. यानी ग्राहकों को इस पर ₹1,000 की छूट मिल रही है. यह डिस्काउंट खासतौर पर ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर दिया जा रहा है.

इसके साथ ही शाओमी के इस ऑफर के तहत Note 14 Pro को 20,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. इसके बेस वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है. वहीं प्लस वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये से शुरू होती है. इस फोन को भी ऑफर्स के तहत 24,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है.

Redmi 14C पर भी बड़ा डिस्काउंट

Redmi Note 14 सीरीज के साथ-साथ Redmi 14C पर भी बढ़िया ऑफर चल रहा है. यह स्मार्टफोन ऑफर्स के बाद सिर्फ ₹8,999 में मिल रहा है. इसका बेस वेरिएंट, जिसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है, असल में ₹9,499 का है. यानी इस मॉडल पर भी खरीदारों को छूट का फायदा मिल रहा है.

Redmi Note 15 Series पर है सबसे बड़ा ऑफर्स

Redmi Note 15 Series पर भी दिवाली ऑफर्स में जबरदस्त छूट मिल रही है. इस सीरीज का Redmi Note 15 केवल ₹14,999 से शुरू हो रहा है, जबकि इसकी असली कीमत ₹16,999 है. वहीं इसका Pro वेरिएंट ऑफर के तहत ₹15,999 में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा Pro+ का बेस मॉडल अब सिर्फ ₹16,999 में मिल रहा है, जिसकी असली कीमत ₹19,999 है. अगर आप शाओमी के फैन हैं तो ये ऑफर्स आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकते हैं. ध्यान रहे, ये कीमतें बैंक ऑफर्स लागू करने के बाद ही उपलब्ध होंगी.

