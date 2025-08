Xiaomi ने भारत में Redmi को दिया नया रूप-रंग, अब Redmi 15 5G में दिखेगा अलग अंदाज

Xiaomi ने बुधवार को भारत में अपनी सब-ब्रांड Redmi के लिए एक नई पहचान बनाई है. यानी नया लोगो और डिजाइन पेश किया है. कंपनी ने बताया कि इसका पहला फोन Redmi 15 5G होगा, जो इस नए लुक के साथ आएगा. अब REDMI का लोगो पूरी तरह कैपिटल लेटर में नजर आएगा. इसका कलर अब डार्क रेड यानी लाल होगा. यह नया डिजाइन भारत के युवा यूजर्स की सोच और स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

19 अगस्त को लॉन्च होगा फोन

Xiaomi ने एक प्रेस नोट में पुष्टि की है कि Redmi 15 5G इस नई ब्रांड आइडेंटिटी के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा. इसकी लॉन्चिंग 19 अगस्त 2025 को भारत में होने जा रही है.

Redmi is now the new REDMI.

Bolder. More confident. Uncompromising.

For 11 years, we’ve been with dreamers, doers, and believers; now, we're evolving with you.

We are changing with you, for you. pic.twitter.com/NVtAieIUCV

— Redmi India (@RedmiIndia) August 6, 2025