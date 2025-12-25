95 दिन की बैटरी और फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आया Xiaomi का Electric Shaver, जानिए फीचर्स

Xiaomi ने चीन में अपना नया Mijia Electric Shaver Pro आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस महीने की शुरुआत में पहली झलक दिखाने के बाद अब कंपनी ने इसे पूरी तरह से पेश किया है. Xiaomi का यह नया इलेक्ट्रिक शेवर फ्लैगशिप कैटेगरी में रखा गया है और इसे कंपनी के स्मार्ट लाइफस्टाइल इकोसिस्टम का हिस्सा बताया जा रहा है. इसकी कीमत 469 युआन यानी करीब 66 अमेरिकी डॉलर रखी गई है. डिजाइन और फीचर्स के मामले में यह शेवर प्रीमियम यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

ट्रिपल-हेड डिजाइन और डुअल-रिंग ब्लेड्स

Mijia Electric Shaver Pro में ट्रिपल-हेड रोटरी डिजाइन दिया गया है. हर शेविंग हेड में डुअल-रिंग कॉरुगेटेड फॉइल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कटिंग सरफेस बढ़ जाती है और कम स्ट्रोक्स में ज्यादा बाल कट जाते हैं. इसका मतलब है कि शेविंग जल्दी और ज्यादा प्रभावी तरीके से हो जाती है. इसके साथ ही शेविंग हेड पर माइक्रो-बीड गाइड कोटिंग दी गई है, जो स्किन पर घर्षण को कम करती है. लो-निकेल स्टेनलेस स्टील फॉइल की वजह से सेंसिटिव स्किन पर भी जलन और इरिटेशन कम होता है.

दमदार स्टेनलेस स्टील इनर ब्लेड टेक्नोलॉजी

Xiaomi ने इस शेवर में डुअल कन्केव स्टेनलेस स्टील इनर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें MIM यानी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है. ये ब्लेड्स बाहरी फॉइल के साथ तालमेल में घूमते हैं और एक मजबूत “बीर्ड-लॉकिंग सिस्टम” बनाते हैं. इसका फायदा यह है कि कटिंग ज्यादा एकसमान होती है और बाल खिंचने की समस्या पारंपरिक स्ट्रेट-स्लॉट फॉइल डिजाइन की तुलना में काफी कम हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई-स्पीड मोटर और इंटेलिजेंट चिप

Mijia Electric Shaver Pro में हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो एक मिनट में करीब 50 लाख कटिंग एक्शन कर सकती है. इसमें एक इंटेलिजेंट चिप भी मौजूद है, जो हर सेकंड 100 बार रियल-टाइम डिटेक्शन करती है. यह चिप दाढ़ी की घनता के हिसाब से पावर आउटपुट को अपने आप एडजस्ट कर लेती है. शेवर में दो मोड मिलते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड मोड 2900 rpm पर और एन्हांस्ड मोड 3100 rpm पर काम करता है.

360 डिग्री फ्लोटिंग हेड और प्रेशर कंट्रोल

इस शेवर का 360 डिग्री ऑम्नी-डायरेक्शनल फ्लोटिंग हेड चेहरे के अलग-अलग हिस्सों जैसे जॉलाइन और चिन के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है. यह वर्टिकल, लेटरल, एंगल्ड और स्विंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है, जिससे कोई हिस्सा छूटने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंट प्रेशर सेंसर भी दिया गया है, जो स्किन पर लगने वाले दबाव को मॉनिटर करता है. ज्यादा दबाव पड़ने पर पीछे की लाइट रिंग का रंग बदल जाता है, जिससे स्किन को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.

स्मार्ट डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ

Xiaomi ने Mijia Electric Shaver Pro में डायनामिक कलर डिस्प्ले दिया है, जिस पर शेविंग मोड, बैटरी लेवल, ट्रैवल लॉक स्टेटस और मेंटेनेंस रिमाइंडर जैसी जानकारी दिखाई देती है. यह शेवर Type-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी के मुताबिक, स्टैंडर्ड मोड में यह एक बार चार्ज करने पर 95 दिन तक और एन्हांस्ड मोड में करीब 90 दिन तक चल सकता है, अगर रोजाना सिर्फ एक मिनट इस्तेमाल किया जाए.

वॉटरप्रूफ डिजाइन और ड्राई-वेट शेविंग सपोर्ट

Mijia Electric Shaver Pro को IPX8 रेटिंग मिली है, यानी यह पूरी तरह से वॉटरप्रूफ है. यूजर इसे ड्राई और वेट दोनों तरह की शेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फीचर इसे रोजमर्रा की ग्रूमिंग के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाता है.