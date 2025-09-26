Xiaomi यूजर्स के लिए गुड न्यूज! जल्द मिलेगा iPhone वाला फीचर, लेकिन... क्या आपका स्मार्टफोन करेगा सपोर्ट?

Xiaomi HyperOS 3 Launch: चाइनीज स्मार्टफोन की कंपनी Xiaomi ने अपना लेटेस्ट HyperOS 3 अपडेट लॉन्च कर दिया है. शाओमी का यह नया सॉफ्टवेयर Android 16 पर बेस्ड है. कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस अपडेट से जुड़ी ग्लोबल रिलीज की टाइम लाइन की डिटेल्स शेयर की है. इसमें हम आपको बताएंगे कि शाओमी का हाल ही में पेश किए गयए अपडेट को कौन-सा स्मार्टफोन्स सपोर्ट कर सकेगा और यह कब जारी होगा, साथ ही इस लेटेस्ट अपडेट के फीचर्स क्या है. चलिए जानते हैं डिटेल में.

इन स्मार्टफोन्स को अक्टूबर में मिलेगा HyperOS 3 सॉफ्टवेयर

1. Xiaomi Smartphones: Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15

2. Redmi SmartPhones: Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro

3. POCO SmartPhones: POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO X7, POCO F7, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition

4. टैबलेट: Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro

5. वीयरेबल्स: Xiaomi Watch S4 41mm (Available now), Xiaomi Smart Band 10, Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

नवंबर में इन फोन्स को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट

1. Xiaomi स्मार्टफोन: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro,

2. Redmi स्मार्टफोन: Redmi Note 13 Pro, Redmi 13x, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13

3. POCO स्मार्टफोन: POCO F6 Pro, POCO C75, POCO F6, POCO M7, POCO X6 Pro, POCO M6 Pro, POCO M6

4. टैबलेट: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 4G

HyperOS 3 वर्जन दिसंबर में इन डिवाइसों को मिलगा

1. Xiaomi स्मार्टफोन: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12

2.POCO स्मार्टफोन: POCO F5, POCO F5 Pro, POCO C85, POCO X6, POCO M7 Pro 5G

3. Redmi स्मार्टफोन: Redmi Note 14S, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15C, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G

5. टैबलेट: Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE 8.7 4G, POCO Pad

HyperOS 3 अपडेट के स्पेसिफिकेशन्स

HyperOS 3 सॉफ्टवेयर में Xiaomi यूजर्स को एप्पल के डायनेमिक आईलैंड की तरह ही HyperIsland फीचर दिया जाएगा. इसके साथ में यूजर्स को जरूरी नोटिफिकेशन हाइलाइट दिए जाएंगे और होम स्क्रीन पर ही लाइव एक्टिविटी चेक करना की सुविधा मिलेगी. यूजर्स अब आसानी से रियल-टाइम में अपने फोन की डिटेल्स और चार्जिंग स्पीड भी देख पाएंगे.

नए HyperOS 3 अपडेट में HyperAI सूट का भी फीचर मिलेगा, जिसमें कई AI-पावर्ड टूल्स शामिल होंगे. साथ ही सर्च में एआई सपोर्ट की मदद से यूजर्स को तेज और आसान रिजल्ट मिल सकेंगे. इसेक अलावा लोकल स्टोरेज और AI-जनरेटेड रिस्पॉन्स भी शामिल होंगे. इस खास अपडेट में विजुअल कस्टमाइजेशन की डिटेल्स बताएं तो शाओमी ने AI डायनमिक वालपेपर के अलावा AI सिनेमेटिक लॉक स्क्रीन भी लॉन्च किया है. इसके अलावा कंपनी ने अपने Home Screen में भी नए चेंज किए है.