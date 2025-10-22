Advertisement
Xiaomi का '3-इन-1' डिवाइस! गर्मी हो या सर्दी ये नया प्यूरीफायर हर मौसम के लिए है परफेक्ट

Xiaomi Mijia Water Purifier: Xiaomi ने चीन में नया Mijia Water Purifier Ice-Making Edition लॉन्च किया है. यह डिवाइस पानी को प्यूरीफाई, आइस बनाने और गर्म पानी देने का काम एक साथ कर सकता है. इसमें ड्यूल UV स्टेरलाइजेशन लैंप और 6-लीटर का ड्यूल टैंक मिलता है. यानी एक ही मशीन से साफ, ठंडे और गर्म पानी की सुविधा मिलेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:36 PM IST
Xiaomi Mijia Water Purifier: Xiaomi ने चीनी बाजार में अपना एक ऐसा यूनिक डिवाइस लॉन्च किया है जो आपकी रसोई का लुक बदल देगा. इसका नाम Mijia Water Purifier Ice-Making Edition है. यह कोई नॉर्मल वाटर प्यूरीफायर नहीं है बल्कि ये वाटर प्यूरीफिकेशन, आइस मेकिंग यानी बर्फ बनाना और तुरंत पानी गर्म करने की सुविधा तीनों फीचर एक ही में मिलते हैं. यह बिना किसी इंस्टॉलेशन के काम करता है. इस डिवाइस में ड्यूल UV स्टेरलाइजेशन लैंप और 6-लीटर का ड्यूल टैंक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Samsung का धांसू 5G फोन सीधे ₹25,000 सस्ता! 50MP कैमरा और Snapdragon 8 Gen 3 का तगड़ा कॉम्बो

यह डिवाइस बर्फ कैसे बनाता है?

Mijia का यह प्यूरीफायर एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आइस-मेकिंग सिस्टम का यूज करता है. स्टैंडर्ड मोड में यह सिर्फ 15 मिनट में 10 ग्राम के 5 ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब बना देता है. अगर आपको जल्दी है, तो क्विक मोड में 10 मिनट में 6 ग्राम के 5 क्यूब तैयार कर सकता है. यह एक बार में 40 से 50 आइस क्यूब स्टोर कर सकता है और 5 घंटे तक उन्हें जमाए रखता है. इसमें कंप्रेसर 35dB के कम शोर पर काम करता है.

क्या पानी और बर्फ दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं?
Xiaomi ने इसमें ड्यूल UV स्टेरलाइजेशन लैंप लगाए हैं जो पानी की टंकी और आइस स्टोरेज को लगातार साफ करते रहते हैं. यह सिस्टम 99.9% तक बैक्टीरिया को खत्म करता है. प्यूरीफायर 6 स्टेज RO+GC फिल्टरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो 0.0001 माइक्रोन तक के खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक, हैवी मैटल और दूसरे हानिकारक पदार्थों को हटा सकता है. फिल्टर किया गया पानी बच्चों के पीने के मानकों को पूरा करता है.

तुरंत गर्म पानी भी मिलता है
Xiaomi के Mijia प्यूरीफायर में 2100W का थिक-फिल्म हीटिंग सिस्टम है, जो पानी को सिर्फ 3 सेकंड में गर्म कर सकता है. आप 40°C से 95°C तक, 1°C की सटीकता के साथ तापमान सेट कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें 6-लीटर का ड्यूल वाटर टैंक है जो साफ और गंदे पानी को अलग रखता है.

यह भी पढ़ें: Android यूजर्स के लिए iPhone वाला फीचर! इस ऐप से जानें फोन की बैटरी हेल्थ और बचाएं हजारों रुपये

Xiaomi Water Purifier की कीमत और उपलब्धता 

Mijia Water Purifier Ice-Making Edition की शुरुआती कीमत 4,099 युआन (लगभग 50,519 रुपये) है. साथ ही 4,499 युआन (करीब 55,430 रुपये) है. यह डिवाइस अब चीनी बाजार में JD.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. यूजर्स Mijia ऐप और HyperOS कनेक्ट के जरिए इसकी सेटिंग्स और पानी की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं.

