कार चलेगी इशारों पर और घर की करेगा चौकीदारी! Xiaomi के AI ने मचा डाला धमाल

Xiaomi AI MiDashengLM-7B: चीन की टेक कंपनी Xiaomi ने एक बेहतरीन AI को पेश किया है, जिसका नाम है MiDashengLM-7B. ये एआई दूसरे एआई के मुकाबले दोगुना स्मार्ट है जो आपके इशारों पर चलेगा और आपकी लाइफ को पहले से और भी स्मार्ट कर देगा. ये मॉडल असल जिंदगी के डिवाइसों में इस्तेमाल किया जा रहा है. Xiaomi का यह एआई चीन में पहले से ही यूज हो रहा है जैसे गाडियों और स्मार्ट होम सिस्टाम में. शाओमी ने इसे ओपन सोर्स के तौर पर लॉन्च किया है.



डिवेलपर्स को मिली नए Xiaomi AI की ताकत

शाओमी का नया एआई Apache 2.0 लाइसेंस के तहत लॉन्च किया गया है. जिसका मतलब है कोई भी कंपनी या डिवेलपर इसे रिसर्च और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के. Xiaomi का मकसद सिर्फ टेकनोलॉजी की ताकत का दिखावा करना नहीं है बल्कि एक मजबूत और स्मार्ट डिवलेपर कम्युनिटी बनाना है. जो आने वाले AI की दुनिया में तेजी से बढ़ोतरी कर सकें.

कैसे काम करेगा Xiaomi AI

शाओमी के एआई MiDashengLM-7B की खास बात यह है कि ये आवाज पहचानने के साथ-साथ आस-पास की आवाजें और दूसरे साउंड सिग्नल्स को भी पहचान सकता है. इसका सारा क्रेडिट Xiaomi Dasheng ऑडियो एनकोडर और Alibaba के Qwen2.5-Omni-7B डिकोडर की बेहतरीन पार्टनरशिप को जिसने शाओमी AI को एक साथ कई काम करने की ताकत दी है. यह एआई मॉडल Clap या Snap जैसी आवाजों को भी एक कमांड की तरह समझ सकता है.



कैसे करें घर और कार में Xiaomi AI इस्तेमाल

Xiaomi के मुताबिक यह AI 30 से भी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स को संभाल रहा है. घरों में इस मॉडल का इस्तेमाल 24/7 साउंड मॉनिटरिंग और किसी भी अजीब आवाज पर तुरंत अलर्ट करता है. गाडियों में वॉइस कमांड की मदद से सिस्टम को कंट्रोल करता है. ट्रेवल के समय अगर यूजर कोई नई भाषा सीख रहा हो तो यह एआई उसे सही से बोलने का फीडबैक भी तुरंत देता है. कई डिवाइस में अंडरवाटर वेक-अप मोड का फीचर भी दिया गया है जो बिना टच किए केवल आवाज से एक्टिव हो जाता है.

20 गुना स्मार्ट और तेज है Xiaomi AI MiDashengLM-7B

Xiaomi का दावा है कि MiDashengLM-7B AI की स्पीड इतनी तेज है कि दूसरे एआई मॉडल्स के मुकाबले यह एक साथ 20 गुना अधिक रिक्वेस्ट्स आसानी से संभाल सकता है,वो भी बिना ज्यादा मेमोरी को यूज करें. यानि AI को चलाने के लिए भारी-भरकम सर्वर और ना ही हर समय इंटरनेट पर डिपेंड रहना पड़ेगा. जिससे डिवाइस और भी पावरफुल बनेगा.