/मोबाइल खरीदने वालों को बड़ा झटका! Xiaomi, Oppo-Vivo ने लिया ऐसा फैसला, अब बढ़ सकती हैं कीमतें

Smartphone Price Hike 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक परेशान और हैरान कर देने वाली खबर है. हमेशा से माना जाता रहा है कि टेक्नोलॉजी पुरानी होने के साथ गैजेट्स सस्ते होते जाते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. मेमोरी संकट ने ऐसा कहर मचाया है कि स्मार्टफोन मार्केट में महंगाई का तूफान आ गया है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने अपने MacBook और iPad की कीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियां Xiaomi, Oppo और Vivo इस साल अपने स्मार्टफोन के शिपमेंट टारगेट में 30 प्रतिशत तक की भारी कटौती करने जा रही हैं. इसके पीछे का कारण पार्ट्स की किल्लत और कीमतों में इजाफा है.
मीडिया रिपोर्ट Nekki Asia के अनुसार, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने शुरुआत में सप्लायर्स को इस साल करीब 13.5 करोड़ यूनिट्स का टारगेट दिया था, जो कि साल 2025 में बेचे गए 17 करोड़ फोन से काफी कम था. लेकिन अब Xiaomi ने इसमें 30% की और कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे नया टारगेट घटकर सिर्फ 9.5 करोड़ यूनिट्स रह गया है. कंपनी ने सप्लायर्स को यह भी चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो यह आंकड़ा और नीचे जा सकता है.
इसी राह पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Oppo और Vivo भी है, इन कंपनियों ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए अपने-अपने टारगेट को 9 करोड़ यूनिट्स से कम कर दिया है. वहीं, बीते साल 7.1 करोड़ फोन बेचने वाले Honor ब्रांड ने भी सप्लायर्स से कहा है कि 2026 में उसके लिए इस ग्रोथ को बनाए रखना मुश्किल होगा.
स्मार्टफोन मार्केट में आए इस संकट के पीछे की सबसे बड़ी वजह है AI. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अब उन्हीं मेमोरी चिप्स के लिए AI इंडस्ट्री से मुकाबला करना पड़ रहा है. जो लो-पावर DRAM चिप्स पहले सिर्फ फोन के लिए बनती थीं, उन्हें अब बड़े पैमाने पर AI सर्वर्स में लगाया जा रहा है. Nvidia जैसी बड़ी कंपनियों के AI हार्डवेयर में इन चिप्स की ज्यादा मांग है, जिसके कारण से फैक्ट्रियां स्मार्टफोन मेकर्स की जगह AI कंपनियों को चिप की सप्लाई कर रही हैं.
समस्या सिर्फ मेमोरी चिप तक सीमित नहीं है. प्रोसेसर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्लास क्लॉथ और चिप-पैकेजिंग जैसी हर छोटी-बड़ी चीज की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई है. MediaTek और Qualcomm जैसी बड़ी चिप कंपनियां भी अब ज्यादा फायदे वाले डेटा सेंटर बिजनेस पर फोकस कर रही हैं. MediaTek ने तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण अपनी कीमतें बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं.
इस स्थिति का सबसे बुरा असर Xiaomi, Oppo और Vivo जैसी कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन पर टिका है. Apple जैसी प्रीमियम कंपनियों के मुकाबले इनके ग्राहक कीमत को लेकर काफी ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं. कंपनियां फोन के दाम ज्यादा बढ़ा नहीं सकतीं, इसलिए घाटे से बचने के लिए उन्होंने फोन का प्रोडक्शन घटाना ही सबसे सही रास्ता समझा है.
अगर इसी तरह कंपनियां मिड रेंज स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कम करती रहीं, तो इससे मार्केट में कीमत में भारी उछाल आएगा और कम कीमत में मिलने वाले स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं.