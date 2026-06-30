/मोबाइल खरीदने वालों को बड़ा झटका! Xiaomi, Oppo-Vivo ने लिया ऐसा फैसला, अब बढ़ सकती हैं कीमतें

Smartphone Price Hike 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक परेशान और हैरान कर देने वाली खबर है. हमेशा से माना जाता रहा है कि टेक्नोलॉजी पुरानी होने के साथ गैजेट्स सस्ते होते जाते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. मेमोरी संकट ने ऐसा कहर मचाया है कि स्मार्टफोन मार्केट में महंगाई का तूफान आ गया है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने अपने MacBook और iPad की कीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियां Xiaomi, Oppo और Vivo इस साल अपने स्मार्टफोन के शिपमेंट टारगेट में 30 प्रतिशत तक की भारी कटौती करने जा रही हैं. इसके पीछे का कारण पार्ट्स की किल्लत और कीमतों में इजाफा है.