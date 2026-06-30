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मोबाइल खरीदने वालों को बड़ा झटका! Xiaomi, Oppo-Vivo ने लिया ऐसा फैसला, अब बढ़ सकती हैं कीमतें

Smartphone Price Hike 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. AI चिप्स की बढ़ती मांग और पार्ट्स की किल्लत ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. Xiaomi, Oppo और Vivo ने प्रोडक्शन घटाने का फैसला लिया है, जिससे आने वाले महीनों में बजट स्मार्टफोन भी महंगे हो सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:02 PM IST
मोबाइल खरीदने वालों को बड़ा झटका! Xiaomi, Oppo-Vivo ने लिया ऐसा फैसला, अब बढ़ सकती हैं कीमतें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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