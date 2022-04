Xiaomi Pad 5: लॉन्च होने जा रहा है स्टाइलिश Tablet, फीचर्स जान खरीदने का करेगा मन

नई दिल्ली. Xiaomi Pad 5 to launch on April 27 in India: Xiaomi अपने फ्लैगशिप हैंडसेट Xiaomi 12 Pro के लॉन्च के लिए कमर कस रहा है. लेकिन, हाई एंड स्मार्टफोन 27 अप्रैल को एकमात्र लॉन्च नहीं है, क्योंकि कंपनी को Xiaomi Pad 5 की भी घोषणा करने की उम्मीद है. 91Mobiles की एक रिपोर्ट के अनुसार, जाने-माने टिपस्टर योगेश बराड़ ने खुलासा किया है कि चीनी टेक दिग्गज भारत में 27 अप्रैल को पैड 5 (Xiaomi Pad 5) लॉन्च करेगी.

चीन में 2021 में लॉन्च हुआ था Xiaomi Pad 5 Pro

फिलहाल ब्रांड भारतीय के लिए कई नए उत्पादों की घोषणा को टीज कर रहा है. हालांकि इन आगामी गैजेट्स के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा करना बाकी है. बता दें, कंपनी ने पहली बार अगस्त 2021 में चीन के अपने घरेलू बाजार में पैड 5 प्रो (Xiaomi Pad 5 Pro) के साथ टैबलेट का अनावरण किया था.

Xiaomi Pad 5 Specifications

नया डिवाइस स्टाइलस और डिटेचेबल कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज के साथ आने की संभावना है. टैबलेट की बात करें तो यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 SoC के साथ 6GB रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज से लैस है. यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 आधारित MIUI 12.5 भी चलाता है और यह एक बड़े 8,720mAh बैटरी पैक द्वारा संचालित होता है जो 33W फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है.

Xiaomi Pad 5 Camera

पीछे की तरफ, इसमें 13 मेगापिक्सल का अकेला कैमरा है, जबकि फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है. इसमें 16:10 आस्पेक्ट रेशियो, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट, डॉल्बी विजन, HDR10, ट्रू टोन ट्रू कलर डिस्प्ले और यहां तक ​​कि TUV रीनलैंड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ 11 इंच का WQXGA डिस्प्ले है.