Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया धांसू टैबलेट, डिस्प्ले-प्रोसेसर सबकुछ है जबरदस्त, जानें फीचर्स

Xiaomi Pad 7 Price: शाओमी ने भारत में अपना नया टैबलेट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Xiaomi Pad 7 है. यह टैबलेट डिस्प्ले, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के मामले में काफी जबरदस्त है. कंपनी साथ में ही काम करने और क्रिएटिव चीजें बनाने में आसानी के लिए शाओमी फोकस कीबोर्ड और शाओमी फोकस पेन भी लॉन्च कर रही है. शाओमी के पैड 7 में नैनो-टेक्सचर ग्लास डिस्प्ले दी गई है, जो इस सेगमेंट में पहली बार है. आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं.

The all new XiaomiPad7 is here to redefine what a tablet can do

Nano Texture Display for glare-free brilliance

Powered by Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform for unstoppable performance

Quad speakers with Dolby Vision® & Atmos for immersive sound

AI twitter.com/Hb1bd9Svpl

Xiaomi India XiaomiIndia January 10 2025