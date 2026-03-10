Advertisement
trendingNow13135949
Hindi NewsटेकXiaomi Pad 8 Review: दमदार परफॉरमेंस और शानदार डिस्प्ले, लेकिन क्या ये आपके लैपटॉप की जगह ले सकता है?

Xiaomi Pad 8 Review: दमदार परफॉरमेंस और शानदार डिस्प्ले, लेकिन क्या ये आपके लैपटॉप की जगह ले सकता है?

Xiaomi Pad 8 अपने प्रीमियम डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी लाइफ से प्रभावित करता है, जो इसे कंटेंट देखने और हल्के ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट बनाता है. हालांकि, भारी वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल टूल्स के मामले में यह अभी भी एक लैपटॉप का पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाता.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Xiaomi Pad 8 Review: दमदार परफॉरमेंस और शानदार डिस्प्ले, लेकिन क्या ये आपके लैपटॉप की जगह ले सकता है?

टैबलेट की दुनिया में कई सालों से एक ही सपना देखा जा रहा है- एक ऐसा टैबलेट जो लैपटॉप की जगह ले सके. लगभग हर साल कोई न कोई कंपनी नया टैबलेट लॉन्च करती है, कीबोर्ड और स्टाइलस के साथ, और दावा करती है कि अब लैपटॉप की जरूरत खत्म हो जाएगी. लेकिन हकीकत अक्सर अलग होती है. इसी रेस में नया नाम है Xiaomi Pad 8. Xiaomi का यह प्रीमियम टैबलेट दमदार Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और कई AI फीचर्स के साथ आता है. सवाल यह है कि क्या यह टैबलेट सच में लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है या सिर्फ एक शानदार एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी डिवाइस है? आइए विस्तार से जानते हैं.

fallback

डिजाइन: प्रीमियम लुक और हल्का वजन
डिजाइन के मामले में Xiaomi Pad 8 काफी प्रीमियम फील देता है. इसका एल्युमिनियम बॉडी डिजाइन मजबूत है और फिनिश काफी क्लीन लगती है. टैबलेट इतना पतला है कि हाथ में लेते ही यह हल्का और प्रीमियम दोनों महसूस होता है. करीब 485 ग्राम वजन होने की वजह से इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़कर पढ़ना या वीडियो देखना काफी आरामदायक रहता है. नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर लंबी वीडियो देखने के दौरान भी यह भारी नहीं लगता. इसके साथ आने वाले Focus Touch Pen Pro और Floating Keyboard एक्सेसरीज इसे और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं. स्टाइलस टैबलेट के साइड में मैग्नेटिक तरीके से अटैच होकर चार्ज भी होने लगता है. वहीं फ्लोटिंग कीबोर्ड को लगाना और हटाना भी बेहद आसान है. इन एक्सेसरीज के साथ यह टैबलेट देखने में लगभग मिनी लैपटॉप जैसा लगने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्प्ले: इस टैबलेट की सबसे बड़ी ताकत
Xiaomi Pad 8 का डिस्प्ले इसकी सबसे मजबूत खूबियों में से एक है. कंपनी ने इसमें शानदार कलर रिप्रोडक्शन, ब्राइटनेस और स्मूदनेस दी है, जिससे वीडियो देखना काफी मजेदार हो जाता है. टैबलेट का 3:2 आस्पेक्ट रेशियो डॉक्यूमेंट पढ़ने, वेब ब्राउजिंग और नोट्स लेने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग को बेहद स्मूद बना देता है. हालांकि कई ऐप्स इस हाई रिफ्रेश रेट का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रीन काफी फ्लूइड महसूस होती है. अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग, पढ़ाई या वेब ब्राउजिंग के लिए टैबलेट लेना चाहते हैं, तो इसका डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा.

fallback

परफॉर्मेंस: तेज है, लेकिन लैपटॉप जैसा नहीं
Xiaomi Pad 8 में दिया गया Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट काफी पावरफुल है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में टैबलेट बेहद तेज और स्मूद लगता है. ऐप्स तुरंत खुल जाते हैं और मल्टीटास्किंग भी आसानी से हो जाती है. कैजुअल गेमिंग भी इसमें बिना किसी परेशानी के चलती है. लेकिन जब आप इसे भारी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं—जैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, एडवांस डिजाइनिंग या भारी सॉफ्टवेयर—तब इसकी सीमाएं सामने आने लगती हैं. नोट्स लिखना, ईमेल भेजना, मीटिंग अटेंड करना और डॉक्यूमेंट एडिट करना जैसे हल्के ऑफिस कामों के लिए यह टैबलेट शानदार है. लेकिन प्रोफेशनल क्रिएटिव वर्क के लिए अभी भी लैपटॉप ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है.

ऑडियो: Dolby Atmos है, लेकिन पूरी ताकत नहीं
Xiaomi Pad 8 में क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है और इसमें Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है. स्पीकर की क्वालिटी साफ है, लेकिन मीडियम वॉल्यूम पर साउंड में वह गहराई महसूस नहीं होती जो एक प्रीमियम मीडिया टैबलेट से उम्मीद की जाती है. हालांकि जब आप वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं तो साउंड बेहतर लगने लगता है. कुल मिलाकर ऑडियो अच्छा है, लेकिन इसे क्लास-लीडिंग नहीं कहा जा सकता.

fallback

बैटरी और सॉफ्टवेयर: पूरे दिन का साथ
बैटरी के मामले में Xiaomi Pad 8 अच्छा प्रदर्शन करता है. सामान्य इस्तेमाल जैसे मीटिंग, नोट्स, ब्राउजिंग और वीडियो देखने के दौरान यह आसानी से पूरा दिन निकाल देता है. चार्जिंग के लिए इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे टैबलेट जल्दी चार्ज हो जाता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह HyperOS 3 पर चलता है, जिसमें कई AI फीचर्स दिए गए हैं. AI Live Subtitles और राइटिंग असिस्ट जैसे कुछ फीचर्स वास्तव में काम के साबित होते हैं, जबकि कुछ फीचर्स सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा लगते हैं. फिर भी कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर अनुभव स्मूद और पॉलिश्ड है.

कैमरा: टैबलेट के हिसाब से ठीक
टैबलेट आमतौर पर फोटो खींचने के लिए नहीं खरीदे जाते. फिर भी Xiaomi Pad 8 में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने या कभी-कभी फोटो लेने के लिए ठीक है. वहीं 8MP फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल के लिए अच्छा काम करता है. मीटिंग या ऑनलाइन क्लास के लिए यह कैमरा पर्याप्त है.

fallback

Xiaomi Pad 8 Review: फाइनल वर्डिक्ट
कुल मिलाकर Xiaomi Pad 8 एक शानदार प्रीमियम टैबलेट है. इसका डिजाइन प्रीमियम है, डिस्प्ले शानदार है और परफॉर्मेंस भी रोजमर्रा के कामों के लिए काफी तेज है. नोट्स लिखना, वीडियो देखना, ईमेल करना, मीटिंग अटेंड करना और हल्का ऑफिस काम- इन सभी में यह टैबलेट बेहतरीन अनुभव देता है. हालांकि लैपटॉप को पूरी तरह रिप्लेस करने का दावा अभी थोड़ा दूर लगता है. जैसे ही आप भारी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लैपटॉप की जरूरत फिर महसूस होने लगती है. फिर भी अगर आप एक पावरफुल एंड्रॉयड टैबलेट चाहते हैं जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों में अच्छा हो, तो Xiaomi Pad 8 एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

खूबियां
Xiaomi Pad 8 का प्रीमियम और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल करने में आरामदायक बनाता है. इसका 144Hz डिस्प्ले शानदार है और वीडियो देखने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है. Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट रोजमर्रा के इस्तेमाल में तेज परफॉर्मेंस देता है. बैटरी भी पूरे दिन आराम से चल जाती है और सॉफ्टवेयर अनुभव स्मूद है.

कमियां
हालांकि टैबलेट तेज है, लेकिन यह अभी भी लैपटॉप का पूरा ऑप्शन नहीं बन पाता. भारी एडिटिंग या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चलाने में इसकी सीमाएं सामने आ जाती हैं. ऑडियो क्वालिटी ठीक है लेकिन टॉप-क्लास नहीं है. इसके अलावा कई AI फीचर्स ज्यादा उपयोगी नहीं लगते.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

XiaomiXiaomi Pad 8Xiaomi Pad 8 reviewXiaomi Pad 8 specs

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा