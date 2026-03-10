Xiaomi Pad 8 Review: दमदार परफॉरमेंस और शानदार डिस्प्ले, लेकिन क्या ये आपके लैपटॉप की जगह ले सकता है?

टैबलेट की दुनिया में कई सालों से एक ही सपना देखा जा रहा है- एक ऐसा टैबलेट जो लैपटॉप की जगह ले सके. लगभग हर साल कोई न कोई कंपनी नया टैबलेट लॉन्च करती है, कीबोर्ड और स्टाइलस के साथ, और दावा करती है कि अब लैपटॉप की जरूरत खत्म हो जाएगी. लेकिन हकीकत अक्सर अलग होती है. इसी रेस में नया नाम है Xiaomi Pad 8. Xiaomi का यह प्रीमियम टैबलेट दमदार Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और कई AI फीचर्स के साथ आता है. सवाल यह है कि क्या यह टैबलेट सच में लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है या सिर्फ एक शानदार एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी डिवाइस है? आइए विस्तार से जानते हैं.

डिजाइन: प्रीमियम लुक और हल्का वजन

डिजाइन के मामले में Xiaomi Pad 8 काफी प्रीमियम फील देता है. इसका एल्युमिनियम बॉडी डिजाइन मजबूत है और फिनिश काफी क्लीन लगती है. टैबलेट इतना पतला है कि हाथ में लेते ही यह हल्का और प्रीमियम दोनों महसूस होता है. करीब 485 ग्राम वजन होने की वजह से इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़कर पढ़ना या वीडियो देखना काफी आरामदायक रहता है. नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर लंबी वीडियो देखने के दौरान भी यह भारी नहीं लगता. इसके साथ आने वाले Focus Touch Pen Pro और Floating Keyboard एक्सेसरीज इसे और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं. स्टाइलस टैबलेट के साइड में मैग्नेटिक तरीके से अटैच होकर चार्ज भी होने लगता है. वहीं फ्लोटिंग कीबोर्ड को लगाना और हटाना भी बेहद आसान है. इन एक्सेसरीज के साथ यह टैबलेट देखने में लगभग मिनी लैपटॉप जैसा लगने लगता है.

डिस्प्ले: इस टैबलेट की सबसे बड़ी ताकत

Xiaomi Pad 8 का डिस्प्ले इसकी सबसे मजबूत खूबियों में से एक है. कंपनी ने इसमें शानदार कलर रिप्रोडक्शन, ब्राइटनेस और स्मूदनेस दी है, जिससे वीडियो देखना काफी मजेदार हो जाता है. टैबलेट का 3:2 आस्पेक्ट रेशियो डॉक्यूमेंट पढ़ने, वेब ब्राउजिंग और नोट्स लेने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा 144Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग को बेहद स्मूद बना देता है. हालांकि कई ऐप्स इस हाई रिफ्रेश रेट का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में स्क्रीन काफी फ्लूइड महसूस होती है. अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग, पढ़ाई या वेब ब्राउजिंग के लिए टैबलेट लेना चाहते हैं, तो इसका डिस्प्ले आपको निराश नहीं करेगा.

परफॉर्मेंस: तेज है, लेकिन लैपटॉप जैसा नहीं

Xiaomi Pad 8 में दिया गया Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट काफी पावरफुल है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में टैबलेट बेहद तेज और स्मूद लगता है. ऐप्स तुरंत खुल जाते हैं और मल्टीटास्किंग भी आसानी से हो जाती है. कैजुअल गेमिंग भी इसमें बिना किसी परेशानी के चलती है. लेकिन जब आप इसे भारी कामों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं—जैसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, एडवांस डिजाइनिंग या भारी सॉफ्टवेयर—तब इसकी सीमाएं सामने आने लगती हैं. नोट्स लिखना, ईमेल भेजना, मीटिंग अटेंड करना और डॉक्यूमेंट एडिट करना जैसे हल्के ऑफिस कामों के लिए यह टैबलेट शानदार है. लेकिन प्रोफेशनल क्रिएटिव वर्क के लिए अभी भी लैपटॉप ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है.

ऑडियो: Dolby Atmos है, लेकिन पूरी ताकत नहीं

Xiaomi Pad 8 में क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है और इसमें Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है. स्पीकर की क्वालिटी साफ है, लेकिन मीडियम वॉल्यूम पर साउंड में वह गहराई महसूस नहीं होती जो एक प्रीमियम मीडिया टैबलेट से उम्मीद की जाती है. हालांकि जब आप वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं तो साउंड बेहतर लगने लगता है. कुल मिलाकर ऑडियो अच्छा है, लेकिन इसे क्लास-लीडिंग नहीं कहा जा सकता.

बैटरी और सॉफ्टवेयर: पूरे दिन का साथ

बैटरी के मामले में Xiaomi Pad 8 अच्छा प्रदर्शन करता है. सामान्य इस्तेमाल जैसे मीटिंग, नोट्स, ब्राउजिंग और वीडियो देखने के दौरान यह आसानी से पूरा दिन निकाल देता है. चार्जिंग के लिए इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जिससे टैबलेट जल्दी चार्ज हो जाता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह HyperOS 3 पर चलता है, जिसमें कई AI फीचर्स दिए गए हैं. AI Live Subtitles और राइटिंग असिस्ट जैसे कुछ फीचर्स वास्तव में काम के साबित होते हैं, जबकि कुछ फीचर्स सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा लगते हैं. फिर भी कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर अनुभव स्मूद और पॉलिश्ड है.

कैमरा: टैबलेट के हिसाब से ठीक

टैबलेट आमतौर पर फोटो खींचने के लिए नहीं खरीदे जाते. फिर भी Xiaomi Pad 8 में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने या कभी-कभी फोटो लेने के लिए ठीक है. वहीं 8MP फ्रंट कैमरा वीडियो कॉल के लिए अच्छा काम करता है. मीटिंग या ऑनलाइन क्लास के लिए यह कैमरा पर्याप्त है.

Xiaomi Pad 8 Review: फाइनल वर्डिक्ट

कुल मिलाकर Xiaomi Pad 8 एक शानदार प्रीमियम टैबलेट है. इसका डिजाइन प्रीमियम है, डिस्प्ले शानदार है और परफॉर्मेंस भी रोजमर्रा के कामों के लिए काफी तेज है. नोट्स लिखना, वीडियो देखना, ईमेल करना, मीटिंग अटेंड करना और हल्का ऑफिस काम- इन सभी में यह टैबलेट बेहतरीन अनुभव देता है. हालांकि लैपटॉप को पूरी तरह रिप्लेस करने का दावा अभी थोड़ा दूर लगता है. जैसे ही आप भारी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लैपटॉप की जरूरत फिर महसूस होने लगती है. फिर भी अगर आप एक पावरफुल एंड्रॉयड टैबलेट चाहते हैं जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों में अच्छा हो, तो Xiaomi Pad 8 एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

खूबियां

Xiaomi Pad 8 का प्रीमियम और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल करने में आरामदायक बनाता है. इसका 144Hz डिस्प्ले शानदार है और वीडियो देखने का अनुभव काफी बेहतर हो जाता है. Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट रोजमर्रा के इस्तेमाल में तेज परफॉर्मेंस देता है. बैटरी भी पूरे दिन आराम से चल जाती है और सॉफ्टवेयर अनुभव स्मूद है.

कमियां

हालांकि टैबलेट तेज है, लेकिन यह अभी भी लैपटॉप का पूरा ऑप्शन नहीं बन पाता. भारी एडिटिंग या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर चलाने में इसकी सीमाएं सामने आ जाती हैं. ऑडियो क्वालिटी ठीक है लेकिन टॉप-क्लास नहीं है. इसके अलावा कई AI फीचर्स ज्यादा उपयोगी नहीं लगते.