Xiaomi यूजर्स सावधान! पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाई डेढ़ लाख यूनिट्स
Advertisement
trendingNow12905194
Hindi Newsटेक

Xiaomi यूजर्स सावधान! पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाई डेढ़ लाख यूनिट्स

Xiaomi ने हाल ही में अपने पावरबैंक का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को आगाह किया है. कंपनी ने अपने पावरबैंक को दुनियाभर से वापस मंगवाना शुरू कर दिया है और इसके लिए रिफंड भी दिया जा रहा है. जानिए कौन से पावरबैंक मॉडल में समस्या आ रही है.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Xiaomi यूजर्स सावधान! पावरबैंक में आग लगने का खतरा, कंपनी ने वापस मंगवाई डेढ़ लाख यूनिट्स

Xiaomi के प्रोडक्ट्स ने दुनियाभर में धूम मचाई हुई है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है वो इसके यूजर्स को हैरान करने के लिए काफी है. अगर आप शाओमी के पावरबैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके लिए है. दरअसल, शाओमी ने अपने पावरबैंक में आग लगने के खतरे की वजह से अपने इस पॉपुलर मॉडल के सभी पावरबैंक को वापस मंगवा लिया है. बताया जा रहा है कि इस खतरे की वजह से लगभग डेढ़ लाख यूनिट पर असर पड़ा है, जो कंपनी दुनियाभर से वापस ले चुकी है. इतना ही नहीं, कंपनी अपने एलिजबल कस्टमर्स को पैसे भी वापस कर रही है.

चीन से मंगवाए गए वापस
हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाओमी 33w वाले 2000mAh इंटीग्रेटेड केबल के पावरबैंक को ग्लोबल मार्केट से वापल मंगाने शुरू कर दिए. बता दें कि कंपनी से सबसे पहले चीन में रिकॉलिंग शुरू की थी. इस दौरान PB2030MI मॉडल्स को मंगवाया गया जो अगस्त से सितंबर 2024 तक बनाए गए थे.

1,46,891 यूनिट्स वापस मंगवाई
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, शाओमी की ओर से कहा गया है कि इन पावरबैंक्स के छोटे बैच में 126280 वर्जन 2.0 बैटरी सेल लगाए गए हैं, जो कई बार बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने का खतरा पैदा होने लगता है. हालांकि, ऐसी कम ही घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने प्रभावित यूनिट्स को वापस मंगाने का फैसला कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो दुनियाभर से लगभग 1,46,891 यूनिट्स को वापस मंगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीयल नंबर की करें जांच
शाओमी में पावरबैंक खरीदने वाले ग्राहक इसके पीछे छपे सीरीयल नंबर को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपको जो डिवाइस बेचा गया है वो रिकॉल की लिस्ट में है या नहीं. शाओमी ने एक ऑनलाइन टूल भी उपलब्ध कराया है, जिस यूनिट का सीरीयल नंबर हट गया है उसे रिफंड के लिए एलिजिबल माना जा रहा है. ऐसे डिवाइस के लिए ग्राहकों को 159 यूआन यानी करीब 2,000 रुपये रिफंड किए जा रहे हैं.

OnePlus Pad 3 की कीमत का हुआ ऐलान, जानें कब मिलेगा बंपर डिस्काउंट और FREE गिफ्ट्स

रिफंड के दो प्रोसेस
रिफंड पाने के लिए भी दो तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस शामिल हैं. चलिए जानते हैं क्या है प्रोसेस-

ऑफलाइन प्रोसेस- अपने पावरबैंक पर रिफंड लेने के लिए किसी भी शाओमी स्टोर पर जाइए. यहां कर्मचारी आपके डिवाइस को चेक करेंगे. अगर यह एलिजिबल कैटेगरी में होगा तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा.

ऑनलाइन प्रोसेस- अपना पावरबैंक पूरी सुरक्षा के साथ ड्रेन करें. अब रिफंड लेने के लिए सही प्रूफ अपलोड कर दीजिए और प्रोडक्ट की पूरी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट करें.

Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही वार

कंपनी ने मांगी माफी
गौरतलब है कि कंपनी ने अपने डिवाइस में आ रही आग लगने वाले समस्या के लिए ग्राहकों से माफी मांगी है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह रिकॉल सिर्फ एहतियाती तौर पर और सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी जोखिम को टाला जा सके. कंपनी ने साथ ही यह भी कहा कि PB2030MI मॉडल का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स अपने डिवाइस की अच्छी तरह जांच करवा लें और अगर यह रिकॉल के दायरे में आता है तो बिना देरी किए रिफंड ले लीजिए.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

XiaomiPower bank

Trending news

सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
;