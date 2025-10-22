Advertisement
अब वॉयस कमांड से चलेगी रजाई! Xiaomi का नया स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च; कीमत सिर्फ...

Xiaomi Smart Electric Blanket: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मार्केट में गर्माहट वाले प्रोडक्ट की मांग काफी ज्यादा बढ़ने लगी है. ऐसे में टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक दिलचस्प इनोवेशन सामने आया है. फेमस टेक कंपनी Xiaomi ने एक ऐसा स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च किया है जिसे न सिर्फ हाथों से बल्कि फोन और वॉयस कमांड से भी कंट्रोल किया जा सकता है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:43 AM IST
Xiaomi Smart Electric Blanket: जैसे-जैसे सर्दियां दस्तक देने लगी हैं वैसे ही मार्केट में ठंडी से बचने के प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी है. ऐसे में टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक राहत भरी खबर आई है. स्मार्टफोन और गैजेट्स के लिए मशहूर कंपनी शाओमी ने कड़ाके की ठंडी से राहत दिलाने के लिए एक नया स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च कर दिया है. खास बात ये है कि यह ब्लैंकेट न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है बल्कि इसकी कीमत भी नार्मल रखी गई है, जिससे आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सकते हैं. अगर आप इस सर्दी कुछ नया और स्मार्ट खरीदने का मन बना रहे हैं तो शाओमी का यह स्मार्ट ब्लैंकेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स, कीमत से जुड़ी सारी बातें.

शाओमी Mijia Smart Electric Blanket नाम से एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लॉन्च किया है जो इस वक्त चीन में शाओमी के Youpin प्लेटफॉर्म पर क्राउडफंडिंग के लिए उपलब्ध है. इस ब्लैंकेट की शुरुआती कीमत लगभग ₹2,200 तय की गई है, वहीं इसका रिटेल प्राइस बढ़कर करीब ₹3,000 तक जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि इसकी शिपिंग 24 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी. यह स्मार्ट ब्लैंकेट खासतौर पर ठंड के मौसम में आरामदायक और गर्माहट देने के लिए तैयार किया गया है. शाओमी के अन्य स्मार्ट प्रोडक्ट्स की तरह यह भी टेक्नोलॉजी और किफायती कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है.

सिंगल बेड के लिए परफेक्ट है ब्लैंकेट
Xiaomi का यह स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को खास तौर पर सिंगल बेड के लिए डिजाइन किया गया है. इसका साइज 1.8 x 0.8 मीटर रखा गया है जो एक व्यक्ति के आराम से सोने के लिए परफेक्ट है. ब्लैंकेट में मुलायम पॉलिएस्टर फैब्रिक का यूज किया गया है जो स्किन के लिए आरामदायक होता है. इस बैलैंकेट के कपड़े के अंदर 80W का हिडन हीटिंग एलिमेंट लगाया गया है जो लगातार गर्माहट बनाए रखने का काम करता है. शाओमी का यह भी दावा है कि यह ब्लैंकेट ट्रिपल इंसुलेशन सिस्टम से लैस है, जो न सिर्फ टेंपरेचर को कंट्रोल में रखता है बल्कि हॉटस्पॉट बनने या बिजली से जुड़ी किसी किसी खतरे से भी सुरक्षा देता है.

स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से लैस
Mijia स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की दूसरी सबसे खास बात है इसका स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम. जो इसे नार्मल ब्लैंकेट्स से अलग बनाता है. यूजर्स चाहें तो इसमें दिए गए फिजिकल कंट्रोलर से मैन्युअली टेंपरेचर और सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसे शाओमी की Mijia ऐप से कनेक्ट कर स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. यह ब्लैंकेट शाओमी के दूसरे स्मार्ट डिवाइसेज़ के साथ रूटीन ऑटोमेशन भी सपोर्ट करता है, जिससे पूरे घर की स्मार्ट होम सेटिंग को सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है.

वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट 

ब्लैंकेट में Xiao AI वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी है जिससे आप वॉइस कमांड देकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही इसमें एक स्मार्ट स्लीप मोड भी यूजर्स को मिलता है, जो रातभर के दौरान आपके शरीर और कमरे के तापमान के हिसाब से हीट को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता रहता है जिससे नींद में कोई समस्या न हो. इन सब के साथ ही सेफ्टी के लिए इसमें 8 लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है. इसे 3C सर्टिफिकेशन भी मिला है. बहुत ही जल्द ही यह दुनियाभर की बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला है.

