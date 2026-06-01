अब घर बनेगा सिनेमाघर! Xiaomi के नए धांसू टीवी में मिलेगा Fire TV OS और थिएटर जैसा साउंड, जानें लॉन्च डेट

अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए. भारत के टीवी मार्केट में अपनी धाक जमाने वाली कंपनी शाओमी (Xiaomi) एक नया धमाका करने जा रही है. शाओमी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह भारत में अपनी नई और किफायती स्मार्ट टीवी सीरीज Xiaomi TV FX Mini LED को लॉन्च करने वाली है. यह टीवी सीरीज न सिर्फ आपकी आंखों को बेहतरीन विजुअल देगी, बल्कि इसमें आपको फायर टीवी ओएस (Fire TV OS) का सपोर्ट भी मिलेगा. आइए जानते हैं कि यह टीवी सीरीज भारत में कब दस्तक दे रही है और इसमें क्या-क्या खास फीचर्स मिलने वाले हैं.

लॉन्च डेट का हुआ आधिकारिक खुलासा

शाओमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी इस नई टीवी सीरीज की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने बताया है कि Xiaomi TV FX Mini LED सीरीज भारत में 4 जून को लॉन्च होने जा रही है. इस टीवी सीरीज को लेकर टेक लवर्स के बीच काफी क्रेज देखा जा रहा है क्योंकि यह शाओमी की मौजूदा प्रीमियम 'S Mini LED' सीरीज के मुकाबले काफी किफायती और बजट फ्रेंडली होने वाली है. कम कीमत में प्रीमियम डिस्प्ले का मजा देना ही इस सीरीज का मुख्य मकसद है.

कमाल की डिस्प्ले और प्रोसेसर टेक्नोलॉजी

इस अपकमिंग टीवी सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है. इसमें कंपनी मिनी एलईडी (Mini LED) बैकलाइटिंग दे रही है, जो स्क्रीन पर हर एक रंग को निखार कर सामने लाती है. इसके साथ ही टीवी में शाओमी का खुद का क्वांटम मैजिक (Quantum MagiQ) प्रोसेसिंग इंजन दिया गया है. यह प्रोसेसर टीवी के कलर और कंट्रास्ट को बेहतरीन तरीके से संभालता है. कंपनी का दावा है कि यह टीवी सीरीज अलग-अलग ब्राइटनेस लेवल पर भी सिनेमा जैसी सटीक और शानदार पिक्चर क्वालिटी देने में सक्षम है.

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Fire TV OS का मिलेगा डबल मज़ा

सॉफ्टवेयर के मामले में शाओमी ने इस बार बड़ा बदलाव किया है. इस पूरी सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम (Fire TV OS) का इस्तेमाल किया गया है. इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स सीधे अपने टीवी पर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज़नी+ हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे सभी लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे. इसके साथ ही फायर टीवी ओएस होने की वजह से इसमें इन-बिल्ट एलेक्सा (Alexa) वॉइस कमांड का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसे रिमोट पर दिए गए एक समर्पित बटन से कंट्रोल किया जा सकेगा.

थिएटर जैसा दमदार साउंड सिस्टम

बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ-साथ शाओमी ने इसके साउंड पर भी खास ध्यान दिया है. इस सीरीज के सभी मॉडल्स में क्वाड-स्पीकर (चार स्पीकर) सेटअप मिलने वाला है. इसमें फुल-रेंज ड्राइवर्स को डेडिकेटेड ट्वीटर्स के साथ जोड़ा गया है. यह एडवांस साउंड सिस्टम आपको बेहद साफ डायलॉग और चारों तरफ गूंजने वाला स्पेशल साउंड एक्सपीरियंस देगा, जिससे फिल्म देखते समय आपको बिल्कुल सिनेमाहॉल जैसा अहसास होने वाला है.

कनेक्टिविटी और संभावित कीमत

कनेक्टिविटी की बात करें तो शाओमी की इस नई सीरीज में ब्लूटूथ 5.0, डुअल-बैंड वाई-फाई और इंटरनेट के लिए ईथरनेट पोर्ट दिया जाएगा. इसके अलावा गेमिंग और कंसोल लवर्स के लिए इसमें HDMI 2.1, HDMI 2.0 और USB 2.0 जैसे जरूरी पोर्ट्स भी मिलेंगे. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके अलग-अलग साइज और कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन 4 जून को होने वाले ऑफिशियल इवेंट में इसके सभी मॉडल्स और कीमतों से पर्दा उठ जाएगा.