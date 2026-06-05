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भारत में लॉन्च हुई इनबिल्ट Fire TV और Alexa सपोर्ट वाला Xiaomi FX Mini LED TV, जानिए कितनी है India Price

Xiaomi TV FX Mini LED Series India: शाओमी ने भारत में नई FX मिनी एलईडी टीवी सीरीज लॉन्च की है. 43 से 75 इंच स्क्रीन साइज, QD Mini LED तकनीक, 120Hz रिफ्रेश रेट और इनबिल्ट Fire TV वाले इस लाइनअप की कीमत और फीचर्स विस्तार से जानें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:24 PM IST
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शाओमी ने भारत में नई FX मिनी एलईडी टीवी सीरीज लॉन्च की है.
शाओमी ने भारत में नई FX मिनी एलईडी टीवी सीरीज लॉन्च की है.

Xiaomi TV FX Mini LED Series India price: भारतीय स्मार्ट टीवी मार्केट में प्रीमियम विजुअल एक्सपीरियंस को किफायती दाम पर पेश करने के लिए शाओमी (Xiaomi) ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी नई और अत्याधुनिक टीवी सीरीज 'Xiaomi TV FX Mini LED Series' को लॉन्च कर दिया है. यह नया लाइनअप 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के स्क्रीन साइज में पेश किया गया है, जो QD Mini LED टेक्नोलॉजी से लैस है.

इस सीरीज में यूजर्स को बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए HDR10+ सपोर्ट, इनबिल्ट Fire TV, डॉल्बी ऑडियो स्पीकर्स और प्रीमियम मॉडल्स में 120Hz का गेम मोड मिलने वाला है. लॉन्च के साथ ही कंपनी ने ग्राहकों के लिए सीमित समय के लिए भारी डिस्काउंट वाले इंट्रोडक्टरी ऑफर्स की भी घोषणा की है, जिसने बजट सेगमेंट में हलचल पैदा कर दी है.

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अलग-अलग स्क्रीन साइज और आकर्षक कीमतें

शाओमी ने भारतीय ग्राहकों की जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चार अलग-अलग आकारों में पेश किया है. भारत में 43-इंच मॉडल की वास्तविक कीमत ₹32,999 तय की गई है. इसके अलावा 55-इंच मॉडल ₹44,999 में, 65-इंच मॉडल ₹64,999 में और सबसे बड़ा 75-इंच वेरिएंट ₹84,999 की कीमत पर उपलब्ध कराया गया है.

हालांकि, कंपनी अपने शुरुआती ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और सीमित समय का ऑफर दे रही है. इस ऑफर के तहत 43-इंच मॉडल को मात्र ₹29,999, 55-इंच को ₹39,999, 65-इंच को ₹55,999 और 75-इंच के विशाल टीवी को केवल ₹79,999 में खरीदा जा सकता है. इस सीरीज की आधिकारिक बिक्री 11 जून से अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) और शाओमी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू हो जाएगी.

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QD Mini LED डिस्प्ले तकनीक और विजुअल इंजन

पिक्चर क्वालिटी के मामले में शाओमी ने इस सीरीज में बेहतरीन फीचर्स दिए हैं. लाइनअप के सभी मॉडल्स में 4K अल्ट्रा एचडी स्क्रीन दी गई है, जो वाइड व्यूइंग एंगल्स के साथ आती है ताकि कमरे में किसी भी कोने से बैठने पर स्क्रीन साफ दिखे. इसमें इस्तेमाल की गई क्यूडी मिनी एलईडी (QD Mini LED) तकनीक फुल एरे लोकल डिमिंग (Full Array Local Dimming) को सपोर्ट करती है, जो स्क्रीन के ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. बेहतर सिनेमाई अनुभव के लिए यह टीवी HDR10, HDR10+, फिल्ममेकर मोड और शाओमी के अपने 'विविड पिक्चर इंजन 2' (Vivid Picture Engine 2) को सपोर्ट करता है. इसमें 1 अरब से अधिक कलर्स और 93% DCI-P3 कलर गेमट कवरेज मिलता है.

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गेमर्स के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट और स्मूथ परफॉर्मेंस

जो लोग टीवी पर हाई-एंड गेमिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह सीरीज एक शानदार विकल्प है. जहां इसका सबसे छोटा 43-इंच मॉडल सामान्य 60Hz रिफ्रेश रेट पर चलता है, वहीं 55-इंच से लेकर 75-इंच वाले बड़े वेरिएंट्स 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं. यह गेमिंग और फास्ट-एक्शन दृश्यों को बेहद स्मूथ बनाता है.

इसके अलावा मोशन ब्लर को कम करने के लिए MEMC तकनीक, ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM) और आंखों के तनाव को कम करने के लिए आई केयर मोड भी दिया गया है. टीवी के साइज के आधार पर इसमें डीप कंट्रास्ट के लिए अधिकतम 104 लोकल डिमिंग जोन्स दिए गए हैं.

प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और दमदार कनेक्टिविटी

इस टीवी सीरीज की स्पीड को बनाए रखने के लिए इसमें क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-A55 (Cortex-A55) प्रोसेसर, एक दमदार जीपीयू, 2GB रैम और 32GB की बड़ी इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यह सेटअप ऐप्स और स्ट्रीमिंग को बिना किसी लैग के चलाता है. यह सीरीज इनबिल्ट 'फायर टीवी' (Fire TV) ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है, जिसके जरिए यूजर्स को 12,000 से अधिक ऐप्स, पैरेंटल कंट्रोल और एप्पल एयरप्ले 2 (Apple AirPlay 2) का सपोर्ट मिलता है.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, तीन एचडीएमआई पोर्ट्स (एक eARC के साथ), दो यूएसबी 2.0 पोर्ट्स और एलेक्सा वॉयस कंट्रोल रिमोट जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. साउंड की बात करें तो बड़े मॉडल्स में दो फुल-रेंज स्पीकर्स और दो ट्वीटर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो और DTS:X का सपोर्ट मिलता है.

FAQs

Q1. भारत में Xiaomi TV FX Mini LED Series की शुरुआती कीमत क्या है?
Ans: इस सीरीज के 43-इंच मॉडल की शुरुआती वास्तविक कीमत ₹32,999 है, लेकिन एक सीमित समय के ऑफर के तहत इसे ₹29,999 की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.

Q2. इस टीवी सीरीज की सेल भारत में कब और कहां शुरू होगी?
Ans: शाओमी की इस नई मिनी एलईडी टीवी सीरीज की बिक्री भारत में 11 जून से शुरू होगी, जिसे ग्राहक अमेजन, फ्लिपकार्ट और शाओमी के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकेंगे.

Q3. क्या इस सीरीज के सभी मॉडल 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं?
Ans: नहीं, इस सीरीज का सबसे छोटा 43-इंच मॉडल 60Hz रिफ्रेश रेट पर काम करता है, जबकि इसके बड़े मॉडल्स (55-इंच, 65-इंच और 75-इंच) बेहतर गेमिंग के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं.

Q4. इस स्मार्ट टीवी सीरीज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और वॉयस कंट्रोल मिलता है?
Ans: Xiaomi FX Mini LED सीरीज इनबिल्ट अमेजन 'फायर टीवी' (Fire TV) सॉफ्टवेयर पर चलती है और इसमें आसान वॉयस कमांड के लिए इनबिल्ट अलेक्सा (Alexa) सपोर्ट दिया गया है.

Q5. इस टीवी सीरीज का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और साउंड आउटपुट कैसा है?
Ans: इसके 43 और 55-इंच मॉडल्स में 97% और बड़े मॉडल्स में 98% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो मिलता है. साथ ही बेहतरीन साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो, DTS:X और DTS वर्चुअल:X जैसी ऑडियो तकनीकों का सपोर्ट दिया गया है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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