/Xiaomi TV FX Mini LED Series Review: क्या आपको यह टीवी आंख बंद करके खरीदना चाहिए? जानिए 5 ताकत और 2 कमजोरियां

स्मार्ट टीवी की दुनिया में अगर आप प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी ढूंढने निकलेंगे, तो दुकानदार आपको महंगे OLED या हाई-एंड QLED टीवी थमा देगा. लेकिन शाओमी (Xiaomi) ने बाजार में एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है. कंपनी ने अपनी नई Xiaomi TV FX Mini LED Series भारत में लॉन्च कर दी है. 11 जून 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध यह सीरीज 43-इंच, 55-इंच, 65-इंच और 75-इंच साइज में आती है. सबसे मजेदार बात यह है कि इस टीवी की शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत सिर्फ ₹29,999 है. इसमें आपको Google TV की जगह Amazon Fire TV Built-in मिलता है और साथ ही फुल-एरे मिनी एलईडी डिस्प्ले भी दिया गया है. अब सवाल यह उठता है कि क्या इतनी कम कीमत में मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी का मजा सच में मिलता है या यह सिर्फ एक मार्केटिंग का झांसा है? आइए इस रिव्यू में आसान भाषा में समझते हैं कि यह स्मार्ट टीवी आपके लिए पैसा वसूल डील है या नहीं.
आम तौर पर सस्ते एलईडी टीवी में स्क्रीन के पीछे या किनारों पर बहुत कम लाइट्स (LEDs) होती हैं. लेकिन Xiaomi FX Mini LED में 'Full-Array Mini LED' बैकलाइटिंग दी गई है. इसका मतलब यह है कि टीवी पैनल के पीछे हजारों छोटी-छोटी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं.
इसके साथ ही इसमें 'Local Dimming Zones' मिलते हैं. यानी 43-इंच वाले मॉडल में 36 जोन और 75-इंच वाले मॉडल में 104 जोन दिए गए हैं. इसका फायदा यह होता है कि टीवी स्क्रीन के जिस हिस्से में अंधेरा या ब्लैक कलर दिखाना होता है, वहां की लाइट्स पूरी तरह बंद हो जाती हैं. नतीजे के तौर पर आपको एकदम गहरा काला रंग (Deep Blacks) और बहुत ही ब्राइट स्क्रीन मिलती है. बजट सेगमेंट में ऐसा कंट्रास्ट दिखना सच में गजब का अहसास है.
शाओमी ने इसमें 'Quantum MagiQ' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. यह एक तरह की क्वांटम डॉट लेयर होती है, जो आम LED टीवी की तुलना में कलर्स को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और रियल बनाती है. यह टीवी DCI-P3 कलर गमट का 93% सपोर्ट करता है और 1.07 बिलियन कलर्स तक रेंडर कर सकता है.
अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो इसमें 'Filmmaker Mode' भी दिया गया है. इस मोड को ऑन करते ही टीवी के सारे एक्स्ट्रा फिल्टर बंद हो जाते हैं और आपको फिल्म ठीक वैसी ही दिखाई देती है जैसी डायरेक्टर ने सिनेमाहॉल के लिए बनाई होती है.
शाओमी ने इस टीवी में एंड्रॉइड या Google TV न देकर Amazon Fire TV OS दिया है. कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन सच कहें तो यह कोई समझौता नहीं है. Fire TV का इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है और इसमें 12,000 से भी ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलता है. Netflix, Prime Video, YouTube, JioHotstar से लेकर Apple TV तक, आप सब कुछ आसानी से चला सकते हैं.
इसके साथ ही इन-बिल्ट Alexa मिलता है. रिमोट में दिए गए अलेक्सा बटन को दबाकर आप अपनी आवाज से कोई भी शो चालू कर सकते हैं, क्रिकेट स्कोर पूछ सकते हैं या घर की स्मार्ट लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप अपने फोन में Fire TV ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपका स्मार्टफोन ही रिमोट बन जाता है. सबसे कूल बात यह है कि आप अपने फोन में चल रहे किसी शो को एक टैप में टीवी की बड़ी स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं. Apple यूजर्स के लिए इसमें AirPlay 2 का सपोर्ट भी दिया गया है.
अगर आप PS5 या Xbox पर गेमिंग करते हैं या फिर लाइव स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, तो आपको 55-इंच या उससे बड़ा मॉडल चुनना चाहिए. 55-इंच और उससे ऊपर के मॉडल्स में 'DLG 120Hz Game Mode' दिया गया है.
हालांकि यह प्योर 120Hz पैनल नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर-ड्रिवन DLG टेक्नोलॉजी है, लेकिन 6.5ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ गेमिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है. जैसे ही आप गेमिंग कंसोल प्लग करेंगे, इसका ALLM (Auto Low Latency Mode) अपने आप चालू हो जाएगा. इसके अलावा तेज भागते स्पोर्ट्स सीन को बिना धुंधलापन के दिखाने के लिए इसमें MEMC टेक्नोलॉजी भी दी गई है. HDMI 2.1 और eARC पोर्ट मिलने से साउंडबार कनेक्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है.
55-इंच, 65-इंच और 75-इंच वाले मॉडल्स में 4-ड्राइवर वाला क्वाड स्पीकर सेटअप मिलता है, जो कुल 20W का आउटपुट देता है. इसमें दो फुल-रेंज ड्राइवर और दो हाई-फ्रीक्वेंसी ट्वीटर दिए गए हैं. वहीं 43-इंच मॉडल में 20W का ड्यूल स्पीकर सेटअप मिलता है.
यह टीवी Dolby Audio, DTS:X और DTS Virtual:X को सपोर्ट करता है. DTS Virtual:X की वजह से टीवी के इन-बिल्ट स्पीचर्स से ही 3D सराउंड साउंड जैसा अहसास होता है. इस बजट के टीवी के हिसाब से इसके स्पीचर्स की आवाज और डायलॉग क्लेरिटी बहुत ही साफ और लाउड है.
डिजाइन के मामले में शाओमी ने कोई कंजूसी नहीं की है. टीवी के तीन किनारों पर बेहद पतले बेजल्स दिए गए हैं. 43 और 55-इंच मॉडल में 97% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो मिलता है, जिससे टीवी देखने का मजा दोगुना हो जाता है.
इसका मैटेलिक फ्रेम देखने में काफी प्रीमियम लगता है और यह प्लास्टिक बॉडी वाले पुराने टीवी से बहुत मजबूत है. इसके साथ मिलने वाला 360-डिग्री ब्लूटूथ रिमोट भी कमाल का है, जिसे टीवी की तरफ सीधा किए बिना भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. बाक्स के अंदर आपको टेबल स्टैंड और वॉल माउंट के लिए गाइड मिलती है, और कंपनी फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रही है.
अगर आप 43-इंच वाला मॉडल खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी. 43-इंच मॉडल में आपको कुछ फीचर्स कम मिलते हैं:
नो 120Hz: 43-इंच में केवल 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें 120Hz गेम मोड नहीं है.
कम लोकल डिमिंग जोन: 43-इंच में सिर्फ 36 जोन हैं, जबकि 55-इंच में 54 जोन दिए गए हैं.
साउंड: 43-इंच में क्वाड स्पीचर्स की जगह नॉर्मल 2-स्पीकर सेटअप मिलता है.
₹29,999 की शुरुआती कीमत पर Xiaomi FX Mini LED इस समय भारत का सबसे किफायती और वैल्यू फॉर मनी मिनी एलईडी टीवी है. TCL और Hisense जैसी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसे वसूलती हैं.
43-इंच किसे लेना चाहिए: अगर आपका बजट कम है, आप टीवी सिर्फ बेडरूम के लिए ले रहे हैं और आप गेमिंग नहीं करते, तो 43-इंच मॉडल आपके लिए एकदम परफेक्ट है.
55-इंच किसे लेना चाहिए: अगर आप अपने मेन लिविंग रूम के लिए टीवी ढूंढ रहे हैं, आपको 120Hz गेमिंग मोड, बेहतरीन कंट्रास्ट और तगड़ा साउंड चाहिए, तो ₹39,999 वाला 55-इंच मॉडल सबसे बेस्ट और 'स्वीट स्पॉट' डील है.