जुलाई में लॉन्च होगा Redmi K20 और Redmi K20 Pro, जानें इसके फीचर्स

नई दिल्ली: मई के अंत में शाओमी (Xiaomi) ने चीन के बाजार में Redmi K20 और Redmi K20 Pro को लॉन्च किया था. अब इस फोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने ट्वीट कर कहा कि दोनों स्मार्टफोन 6 हफ्ते के भीतर भारत में लॉन्च कर दिए जाएंगे. ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले भारत में इन दोनों स्मार्टफोन से पर्दा उठ जाएगा. फिलहाल, इसकी कीमत को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है. Redmi K20 में स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर और Redmi K20 Pro में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर लगा हुआ है.

Redmi K20 Pro

इसके 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं. 6GB+64GB वेरिएंट की कीमत 25200 रुपये, 6GB+128GB की कीमत 26200 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 28200 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30200 रुपये है. स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Redmi K20 Pro में 6.39 इंच का फुल एचडी AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 20 मेगापिक्सल का पॉप अप सेल्फी कैमरा लगा है. 48MP+13MP+8MP का ट्रिपल रियर कैमरा लगा हुआ है. इसकी बैटरी 400mAh की है.

Mi fans, here's a Killer news from our main man @manukumarjain. The #RedmiK20 and #RedmiK20Pro will be arriving in India in 6 weeks!

— Redmi India (@RedmiIndia) 3 June 2019