Elon Musk की 'जानी दुश्मन' बनी ये चीनी Robot! गले लगाकर करेगी इंसान को प्यार

कंपनी इसे सीधे तौर पर Tesla के Optimus रोबोट के मुकाबले लाकर खड़ा कर रही है. Xpeng खासतौर पर इस बात पर जोर दे रहा है कि उसका Iron रोबोट इंसानों के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ने में सक्षम है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:00 AM IST
Elon Musk की 'जानी दुश्मन' बनी ये चीनी Robot! गले लगाकर करेगी इंसान को प्यार

चीनी EV स्टार्टअप Xpeng इन दिनों अपने नए ह्यूमनॉइड रोबोट Iron को लेकर सुर्खियों में है. कंपनी इसे सीधे तौर पर Tesla के Optimus रोबोट के मुकाबले लाकर खड़ा कर रही है. Xpeng खासतौर पर इस बात पर जोर दे रहा है कि उसका Iron रोबोट इंसानों के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ने में सक्षम है. कंपनी इसे इतना मानवरूपी बना रही है कि कोई भी इंसान इसे छूने या गले लगाने में सहज महसूस करे.

मानव जैसा दिखना और व्यवहार– Xpeng की खास रणनीति
Xpeng के CEO हे शियाओपेंग ने Iron के नए वर्जन को पेश करते समय यह कहा कि कंपनी का लक्ष्य ऐसा बाइपेडल रोबोट तैयार करना है, जो देखने और महसूस करने में “बहुत हद तक इंसान जैसा” लगे. उन्होंने बताया कि Iron के अंदर नकली मसल्स और बायोनिक स्किन जैसे फीचर्स जोड़ने से लोग इसे छूने या गले लगाने में सहज महसूस करते हैं. यह रणनीति इसलिए भी खास है क्योंकि कंपनी मानती है कि भविष्य में ह्यूमनॉइड रोबोट की सफलता केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि यूजर कम्फर्ट और फिजिकल इंटरैक्शन पर भी निर्भर करेगी.

पारंपरिक रोबोट्स को दो कदम पीछे छोड़ने का दावा हे शियाओपेंग ने एक दिलचस्प बात कही कि परंपरागत रोबोट इतने आकर्षक नहीं थे कि कोई उन्हें गले लगाना चाहे. Iron का यह भावनात्मक और टच-फ्रेंडली डिजाइन Xpeng को बाकी कंपनियों से अलग करता है.

Iron बनाम Tesla Optimus: क्या है बड़ा अंतर
Xpeng ने Iron को इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट बनाने पर काफी जोर दिया है. कंपनी ने इसके पुरुष और महिला दोनों वर्जन दिखाए और बताया कि यूजर इसके बॉडी टाइप को भी कस्टमाइज कर सकेंगे. लाइव डेमो में कर्मचारियों ने Iron की स्किन काटकर दिखाया कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम पर चलता है.

दूसरी ओर, Tesla ने 2021 के AI Day में शुरुआत में एक इंसान को रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनाकर मंच पर भेजा था. बाद में 2024 में हुए अपडेट में Optimus के कई यूनिट्स को रिमोट से कंट्रोल किया गया, जिससे यह सवाल उठे कि Tesla की तकनीक कितनी विकसित है और कितनी वास्तविक.

Xpeng का बड़ा लक्ष्य: 2030 तक हर साल 10 लाख Iron रोबोट
हे शियाओपेंग ने एनालिस्ट्स से बात करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक हर साल 1 मिलियन Iron रोबोट बेचना है. कंपनी 2026 के अंत तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करना चाहती है. Xpeng का मानना है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट का बाजार कार मार्केट से भी बड़ा हो सकता है. शुरुआती तौर पर कंपनी इस रोबोट का इस्तेमाल रिटेल, टूर-गाइड और स्टोर असिस्टेंट जैसे कामों में देखती है.

Tesla का जवाबी प्लान भी तैयार
Tesla भी 2026 के अंत तक अपने Optimus रोबोट का मास प्रोडक्शन शुरू कर रही है. Elon Musk कई बार कह चुके हैं कि Optimus कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है. Tesla के AI हेड ने कर्मचारियों से कहा है कि 2026 उनका “सबसे कठिन साल” होगा.

Xpeng का तेजी से बढ़ता व्यापार और भविष्य की योजना
2014 में बनी Xpeng आज चीन के EV मार्केट में Tesla की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी कंपनियों में गिनी जाती है. कंपनी ने इस साल बिक्री के रिकॉर्ड तोड़े और अब मुनाफे के करीब पहुंच चुकी है. कंपनी अगले साल 7 नए वाहन लॉन्च करेगी, जिनमें से 3 रोबोटैक्सी होंगे. साथ ही Xpeng 2026 तक $280,000 की उड़ने वाली कार को भी बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी कर रही है.

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

