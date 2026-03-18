Advertisement
trendingNow13144983
Hindi Newsटेकमैं जिंदा हूं... अमेरिकी दूत के साथ नेतन्याहू के वीडियो पर क्यों खड़ा हुआ बवाल? जानिए असली है या AI Video

'मैं जिंदा हूं...' अमेरिकी दूत के साथ नेतन्याहू के वीडियो पर क्यों खड़ा हुआ बवाल? जानिए असली है या AI Video

नए वीडियो में Netanyahu, अमेरिका के राजदूत Mike Huckabee के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं. वीडियो में वे सीधे कैमरे से बात करते हुए कहते हैं कि वे जिंदा हैं और मजाक में कहते हैं कि उनके पास पांच उंगलियां हैं..

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं जिंदा हूं...' अमेरिकी दूत के साथ नेतन्याहू के वीडियो पर क्यों खड़ा हुआ बवाल? जानिए असली है या AI Video

Benjamin Netanyahu New Video: हाल ही में वायरल हो रहे Benjamin Netanyahu के वीडियो को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यह AI से बना है. लेकिन आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया है कि यह वीडियो फेक नहीं है. इजरायल सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कई राजनयिकों ने पुष्टि की है कि Netanyahu पूरी तरह जिंदा हैं और जो वीडियो सामने आए हैं, वे असली हैं. इन अफवाहों को गलत बताया गया है और इन्हें सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारी बताया गया है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?
इस नए वीडियो में Netanyahu, अमेरिका के राजदूत Mike Huckabee के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं. वीडियो में वे सीधे कैमरे से बात करते हुए कहते हैं कि वे जिंदा हैं और मजाक में कहते हैं कि उनके पास पांच उंगलियां हैं. यह बयान उन अफवाहों के जवाब में आया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनके पहले के वीडियो फेक थे या AI से बनाए गए थे. इस वीडियो को उनकी मौजूदगी का सबूत दिखाने के तौर पर शेयर किया गया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मौत की अफवाहें कैसे फैलीं?
Netanyahu की मौत की अफवाहें उस समय फैलनी शुरू हुईं जब ईरान-इजरायल तनाव बढ़ा हुआ था. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि वे किसी हमले में मारे गए, जबकि कुछ में कहा गया कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं. इन अफवाहों को एडिटेड फोटो, स्क्रीनशॉट और बिना पुष्टि वाली खबरों ने और तेजी से फैलाया. यहां तक कि उनके बेटे Yair Netanyahu के कुछ समय तक ऑनलाइन एक्टिव न रहने को भी इन अफवाहों से जोड़ दिया गया, हालांकि इसका कोई ठोस आधार नहीं था.

AI और सोशल मीडिया पर बहस
सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो के कई छोटे-छोटे डिटेल्स पर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने पहले एक वीडियो में “छठी उंगली” दिखने का दावा किया, जिसे AI की गलती बताया गया. वहीं नए वीडियो में कुछ लोगों ने हाइट में फर्क को लेकर शक जताया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Huckabee की हाइट करीब 5 फीट 10 इंच और Netanyahu की करीब 5 फीट 9 इंच है, लेकिन वीडियो में यह अंतर अलग दिख रहा था. इसके अलावा, अंगूठी गायब होने या हाथों के बदलते लुक जैसी बातें भी चर्चा में रहीं. हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हुई और कई तस्वीरें AI जनरेटेड निकलीं.

क्या सच में वीडियो फेक हैं?
अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि Netanyahu के वीडियो AI से बनाए गए हैं. इजरायल सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन सभी अफवाहों को गलत बताया है. भारत में इजरायल के राजदूत ने भी पुष्टि की है कि Netanyahu पूरी तरह सुरक्षित और जीवित हैं. कुछ मामलों में, जिन जगहों पर Netanyahu के जाने का दावा किया गया था, वहां से स्वतंत्र तस्वीरें भी सामने आईं, जिससे वीडियो की सच्चाई को मजबूती मिली.

बार-बार वीडियो जारी करने की वजह
Netanyahu ने लगातार कई वीडियो जारी किए- कभी कॉफी शॉप में, कभी मीटिंग में और कभी पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान. इनका मकसद साफ था: अपनी मौजूदगी दिखाना और अफवाहों को खत्म करना. एक वीडियो में उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि वे “कॉफी के लिए मर रहे हैं”, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि वे ठीक हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

benjamin netanyahuIsraelNetanyahu AI video

Trending news

यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद